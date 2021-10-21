5 katlı binada çıkan yangında can pazarı - Son Dakika

ERZURUM'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Büyük korku yaşayan genç kızı, itfaiye eri teselli etti.

Yakutiye ilçesi Hastaneler Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında alt katında iş yeri bulunan, üstteki 4 katı ise lojman olarak kullanılan 5 katlı binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine adrese sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Cadde trafiğe kapatılırken, ekipler hem yangını söndürmek hem de binada oturanları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

AĞLAYAN GENCİ TESELLİ ETTİKurtarılanlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yoğun dumandan etkilenen 6 kişiden 4'üne ambulansta oksijen tedavisi uygulandı, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bir itfaiye görevlisi de ağlayan genç kızı sarılarak teselli etti.Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 iş yeri ve 5 daire kullanılmaz hale gelirken, binada oturanlar geceyi yakınlarının evinde geçirdi.'ALEV VE DUMANDAN ÇIKAMADIK'Yatmaya hazırlandıkları sırada binanın dışından yükselen alevleri gördüklerini belirten Abdullah Darı, "Alev ve duman nedeniyle evlerden çıkamadık. İtfaiye görevlileri çıkın diyene kadar bekledik. Herkese geçmiş olsun. Can kaybı yok ama bina tamamen kullanılmaz durumda. Şimdi ambulanstan çıktım, oksijen verdiler. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum" dedi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.