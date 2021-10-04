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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Zuhal" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Zuhal" filminin söyleşisi yapıldı

04.10.2021 15:27
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Zuhal" filminin söyleşisi yapıldı.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Zuhal" filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde, dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Nazlı Elif Durlu, başrol oyuncusu Nihal Yalçın, Durlu'nun senaryosunu birlikte yazdığı Ziya Demirel ile yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında bulunan Balerin Cafe'de izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Nazlı Elif Durlu, arkadaş ortamında duyduğu bir hikayeden etkilenerek filmin senaryosunu yazmaya başladığını belirterek, "5 yıl önce senaryo yazarak başladığımız projeyi zaman içerisinde geliştirdik. Senaryo defalarca yazıldı. Ondan sonra marketlere katıldık. Finansman için çok fazla çaba harcadık. 5 senelik bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden şu an bittiğine ve burada bunun hakkında konuşulduğuna inanamıyorum." dedi.

Farklı hayatları olan kadınların bir kedi hikayesi üzerinden birbirleriyle tanışmalarını ve yakınlaşmalarını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Durlu, daha çok kadın hikayeleri anlatmak istediği için erkek karakterlerin filmde daha az görünür olabileceğini söyledi.

Başrol oyuncusu Nihal Yalçın da çekimlerden 1 yıl önce senaryoyu okuma fırsatı bulduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Şehirli bir kadın ve bir başrol yani baştan sona teslim edilecek. Oyuncu olarak müthiş bir keyif. Bir rolü baştan sona kadar detaylı almak ve oynamak enteresan. Bir de tabii ben filmi ilk kez dün seyrettim. 2,5 sene önce çektiğim bir filmle dün karşılaşınca unuttuğumu da hatırladım. Filmi hatırlamaya çalışıyorum hala."

"Zuhal" karakterini canlandırırken bazen zorlandığını kaydeden Yalçın, canlandırdığı karakterin izlemeye alışkın olunan bir karakterin dışında olduğunu ifade etti.

Yapımcı Anna Maria Aslanoğlu ise filmin çok büyük bir dayanışmanın ve uzun süreli çalışmanın ürünü olduğuna dikkati çekerek, çeşitli sponsorluklarla filmin çekimini tamamladıklarını dile getirdi.

Aslanoğlu, ilk gösterimin 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "İzleyici karşısına çıkmak da ayrı bir süreç bizim için. Çok heyecanlıydık, hala heyecanlıyız. Bundan sonra uluslararası yolculuğu başlayacak. Önümüzdeki aylarda yavaş yavaş uluslararası alanlarda filmimizi görmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Film hakkında

Nihal Yalçın'ın yanı sıra Sadi Celil Cengiz, Nur Sürer, Serpil Gül, Aycan Sümercan, Gizem Taştan, Sencar Sağdıç ve Ilgaz Kocatürk'ün de rol aldığı filmin konusu şöyle:

" İstanbul'da yaşayan, günlük dertler, iş koşturmacalarıyla uğraşan ve orta sınıfa mensup bir kadın olan Zuhal'ın hayatı kedi miyavlamasıyla değişir. Sesin apartmanın içinden geldiğini düşünen Zuhal, bu nedenle uzak durmayı tercih ettiği komşularıyla iletişim kurmak zorunda kalır. Ancak Zuhal dışında kimse sesin varlığına inanmaz."

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Zuhal filminin söyleşisi yapıldı
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Zuhal filminin söyleşisi yapıldı
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Zuhal filminin söyleşisi yapıldı
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Zuhal filminin söyleşisi yapıldı
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Zuhal filminin söyleşisi yapıldı

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zuhal' filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Zuhal" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika
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