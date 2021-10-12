6 Ayda 9 Kişiye 30 Bin TL Akademik Destek Sağlandı - Son Dakika

6 ayda 9 ayrı tez çalışması için toplam 30 bin TL destek verileceği açıklanırken, bu desteklerle 4 doktora, 4 yüksek lisans ve 1 akademik yayında İnegöl özelinde çalışma yürütülecek.

İnegöl Belediyesi, Nisan ayında örnek bir çalışma başlatmıştı. Belediye Başkanı Alper Taban tarafından duyurusu yapılan Akademik Destek Projesi, 6 ayda ciddi bir ilgiyle karşılandı. İnegöl ile ilgili akademik çalışma yapacak olan öğrencilere maddi yardım ve konaklama, ulaşım, rehberlik gibi imkanlar sunulması yönündeki çağrı sonucunda yapılan başvurulardan 9'u destekleme için uygun görüldü.

130 ÜNİVERSİTE TEK TEK ARANARAK BİLGİ VERİLDİ

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Cihad Doğan rehberliğinde sürdürülen çalışmada, İnegöl ile ilgili bilimsel çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamayı amaç edinen Akademik Destek Projesi kapsamında; hangi üniversitede olursa olsun konu başlığı İnegöl olmak kaydıyla, altındaki konu başlığını kendisi seçebilecek şekilde İnegöl'e dair yapılacak araştırmalarda öğrencilere destek sağlanıyor. Uygulamayla ilgili İnegöl Belediyesi 130 devlet üniversitesini arayarak öğrencilerin bilgilendirilmesi noktasında talepte bulundu. Bunun üzerine pek çok farklı üniversiteden İnegöl ile ilgili araştırma yapmak için başvurular yapıldı. İlk 6 aylık süreçte 9 tez çalışmasına destek verilmesi için onay çıktı.

9 TEZ ÇALIŞMASINA 30 BİN TL DESTEK SAĞLANDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, bu çalışmayı çok değerli bulduğunu ifade etti. Yerel yönetimler olarak akademik çalışmalardan her fırsatta istifade ettiklerini dile getiren Taban, "Üniversitelerimizle işbirlikleri yapıyoruz. Bu noktada ben öğrenci kardeşlerimizin yapacağı çalışmaları da çok değerli buluyorum. Nerede okuduğunuz ya da hangi üniversitede olduğunuz önemli değil. Bizim için önemli olan İnegöl adına bilimsel bir çalışma yapıyor olmanız. Bu çalışmalarda öğrencilerimize destek vermek bizler için de mutluluk verici. Şu ana kadar Nisan ayında başlayan uygulamada 6 ayda 9 tez çalışmasına toplamda 30 bin TL destek sağladık. Tarım ekonomisi, coğrafya, 2 farklı işletme konusu, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, jeoloji mühendisliği, tarih, enerji sistemleri mühendisliği ile gastronomi alanlarında çalışmalara destek verdik. 4 doktora, 4 yüksek lisans ve 1 akademik yayın (makale) olmak üzere bu alanlarda öğrencilerimizin çalışmaları sürüyor" dedi.

ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI

Bu çalışma için 130 Devlet Üniversitesinin tek tek aranarak bilgilendirme yapıldığını hatırlatan Başkan Alper Taban, "Bu uygulama devam ediyor. Ben yeniden bir çağrı daha yapmak istiyorum. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam eden, enstitülere kayıtlı olan, ders aşamasını bitirmiş ve tez önerisi Enstitü Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan tüm alanlarda eğitim gören lisansüstü öğrencilerin tamamı bizlere başvuru yapabilirler. Bu çalışmadan yararlanacak alanlar nelerdir dediğimizde; yüksek lisans tezi, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik ve doktora tezi olabilecek tüm çalışmalar açıklayacağımız teşviklerden faydalanabilir. Ancak yüksek lisans çalışmalarının başlamasından itibaren 18 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Doktora ve tıpta uzmanlık ile sanatta yeterlilik çalışmalarının da 30 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Yapılacak maddi destek miktarının yüzde 50'si bilimsel çalışmaların devam ettiği dönemde, yüzde 50'si ise çalışmanın tamamlanıp Ulusal Tez Bankasında yayınlanmasından sonra öğrencilere teslim edilecektir. Yüksek lisans tez hazırlığındaki arkadaşlara 3500 TL, sanatta yeterlilik tez çalışmaları için 3500 TL, tıpta uzmanlık için 5000 TL ve doktora çalışmaları için 6000 TL destek veriyoruz. Ayrıca bu arkadaşlarımıza konaklama, İnegöl içi ulaşım, İnegöl içi rehberlik ve İnegöl'e ait talep edilen veri ve bilgi paylaşımı desteği de sağlanacaktır" diye konuştu.