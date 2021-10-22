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6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

22.10.2021 09:18
6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması'nın "genel" ve "lise" kategorisindeki ödülleri sahiplerine takdim edildi.

6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması'nın "genel" ve "lise" kategorisindeki ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni Fatih Kültür Sanat Merkezinde yapıldı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, törende yaptığı konuşmada, yeni dönemde kültür ve sanata çok önem verdiklerini, Fatih'te kültür üzerinden yeniden bir planlama yapmayı düşündüklerini söyledi.

Kültürün, sporun ve eğitimin gelişmesi için mekanların da önemli bir anlam kazandığına işaret eden Turan, "Mesela bu salon burada olmasaydı muhtemelen böyle bir program da yapamazdık. Tabii mekanı üretmek yetmiyor, uzun vadeli bir planlamanın da yapılması gerekiyor." dedi.

Kültürün ve sanatın sadece belediyeler eliyle yapılan bir iş olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Turan, Fatih ilçesinde yapılan bütün etkinlikleri Fatih'in kültür sanat faaliyeti olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Turan, ödül törenine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu açıdan da bugün burada icra edilen kısa film yarışması ödül töreni, Fatih Belediyesi için çok anlamlıdır." ifadesini kullandı.

"Bu ülkenin genç yeteneklerinin var olduğunu biliyoruz"

Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Genel Koordinatörü Aşkın Özcan ise konuşmasında yarışma kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Maddi desteğin yanında akademik desteğe de önem verdiklerini dile getiren Özcan, "Bu sene Akademi Beyoğlu'nda 4 gün süren Sinema Atölyesinde katılımcılar toplam 30 saat yönetmenlik, senaryo ve dramaturji alanında teorik ve pratik eğitim aldılar." dedi.

Özcan, etkili bir güç olan kısa filmlerin vizyona girmedikleri için izleyiciyle buluşma imkanlarının da kısıtlı olduğunu belirterek, bu açığı bir nebze de olsa kapatmaya çalıştıklarını ve bu eserlerin izleyicilerle buluşmasına vesile olmayı önemli gördüklerini söyledi.

Yılların tecrübesine yeni hayalleri ve heyecanları katarak altıncı yıla ulaştıklarını, bu nedenle mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Özcan, "Kısa filmin ne kadar etkili bir güç olduğunun farkındayız. Bu ülkenin genç yeteneklerinin var olduğunu bilmek bizler için çok önemli." diye konuştu.

Yücel Çakmaklı Onur Ödülü torununa verildi

Törene katılan Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can, 2009'da vefat eden yönetmen, senarist ve yapımcı Yücel Çakmaklı'nın dedesiyle aynı ismi taşıyan torununa "Onur Ödülü"nü takdim etti.

"Yücel Çakmaklı Onur Ödülü"nü vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Can, usta yönetmenin Türkiye'deki gayri milli, gayri yerli olan film sektörüne kendi kültür, medeniyet değerlerini aşılayan, gençliğe şevk, heyecan ve tarihiyle bağdaşma imkanı veren bir insan olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Prof. Dr. Can, üniversite yıllarında milletin kültür ve medeniyet değerlerini savunabilmek için müzik, tiyatro, yakın dövüş ve futbol grupları oluşturduklarını belirterek, "Bizim için Yücel Çakmaklı, Necip Fazıl Kısakürek, Şule Yüksel Şenler, Tarık Buğra, Necmettin Erbakan, Sabahattin Zaim, Abdurrahim Karakoç gibi insanlar özel bir anlam ifade ediyorlardı. Bir kültür ve medeniyet değerlerini hayata geçirmenin mücadelesini veriyorlardı. Bunlar içerisinde Yücel Çakmaklı'nın çok özel bir konumu vardı." diye konuştu.

Genç yönetmenlere 46 bin lira ödül dağıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen yarışmanın jürisinde bu yıl yönetmen Derviş Zaim, yönetmen Ensar Altay, Prof. Dr. Şükrü Sim ve yönetmen Yeşim Tonbaz yer aldı.

Toplam 362 eserin başvurduğu 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması'nda, jürinin değerlendirmesinden geçerek finale kalan 20 eser arasından 2 kategoride ödül alan filmlere toplam 46 bin lira ödül dağıtıldı.

Genel kategoride "Bir Nehir Kıyısında" adlı filmiyle birincilik ödülü Muhammed Furkan Daşbilek, ikincilik ödülü "Yara" filmiyle Onur Güler ve üçüncülük ödülü de "Binbir Gece" ile Mahsum Taşkın'a takdim edildi.

3 kısa filme "Jüri Özel Ödülü" verildi

"Genç Öncüler Özel Ödülü"nü "Belki Bir Gün Gideriz" filmiyle İnan Erbil almaya hak kazanırken, Jüri Özel Ödülü ise jüri değerlendirmesi sonucunda 3 filme verildi. "Seval" filmiyle Ahmet Keçili, "Yeryüzü Ayakları" ile Ümit Güç ve "Yeni Baştan" ile Taha Ovacı ödüllerin sahibi oldu.

Bu sene ilk kez verilen "Seyirci Özel Ödülü"nü "Fermuar Ucu" filmiyle Abdullah Çeper kazanırken, "lise" kategorisinde birincilik ödülüne "Kovada Balık" filmiyle Ayaz Ceylan layık görüldü. Bu kategoride ikincilik ödülü "Çeşme" ile İlayda İşeri, üçüncülük ödülü ise "Evde Hav Türkiye" ile Nisan Uğur'a verildi.

Sinema yazarı Ayşe Yılmaz, oyuncu ve yönetmen Nurdan Albamya İnce, oyuncu yönetmen Yiğit Ege Yazar, sinema yazarı Tuba Deniz ve yönetmen Abdülhamit Güler de ödülleri takdim eden isimler arasında yer aldı.

Tören, birincilik ödülünü kazanan "Bir Nehir Kıyısında" filminin izlenmesiyle sona erdi.

6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Yücel Çakmaklı, Kısa Film, Yönetmen, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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