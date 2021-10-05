6 saatlik süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi - Son Dakika

Tüm dünyada aktif bir biçimde kullanılan Facebook'la birlikte, şirketin çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ile Instagram'a dün akşam saat 18.41'den itibaren erişilemedi. 6 saat süren erişim engelinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı iddia edildi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

SABOTAJ İHTİMALİ MÜMKÜN

Yaşanan durumdan dolayı Facebook'un genel merkezinde büyük bir krizin yaşandığı ve tüm sistemler kilitlendiği için çalışanların teknolojik cihaz parçalarını bile elle taşıdığı ifade edildi. Reuters'ta yer alan bir habere göre ise süreci izleyen güvenlik uzmanları yaşananların sabotajdan kaynaklanmasının mümkün olduğunu söyledi.

"DIŞARIDAN SALDIRI OLASIĞI DÜŞÜK"

Uzmanlar, dışarıdan saldırı ihtimalinin az olduğunu da belirterek, dünyanın en popüler sosyal medya platformunu alt edebilecek bir hacker grubunun bulunmadığını ya da böyle bir grubun varlığının henüz bilinmediğini belirtti. Bu nedenle olası bir sabotajın, ancak şirketin içinden gelmiş olması mümkün gözüküyor.