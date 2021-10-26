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600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu - Son Dakika

600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu

26.10.2021 10:17

600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu Doğa, kamp, off-road, motor ve karavancılar festivalde buluştu Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sıra dışı bir festivale ev sahipliği yaptı.

600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu

Doğa, kamp, off-road, motor ve karavancılar festivalde buluştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sıra dışı bir festivale ev sahipliği yaptı. 22-23-24 Ekim tarihleri arasında Sındırgı Kamp, Karavan ve Off-road Festivali gerçekleşti. Eşsiz doğası ile adrenalin sporlarına ev sahipliği yapan ve kamp tutkunlarının gözdesi haline gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde kamp, karavan, off-road kulüpleri, doğa sporu tutkunları, motor grupları bir araya geldi.

3 gün süren dolu dolu festivalde yöre halkının doğal ürünlerini sergilediği stantların yanında, kamp, karavan ve off-road ekipman satıcıları da stant açtı. Katılımcılar eşsiz doğanın keyfini çıkarırken ziyaretçilerde ATV araçları ve atlarla safari turuna çıktı. Trekking, yöresel gösteriler, konserler de bu festivalde hayat buldu. Off-road gösterilerinin yanında, katılımcılar birbirinden farklı yarışmalar ile doyasıya eğlenirken Sındırgı kültürünü aktaran folklor gösterileri, güreş kulübünün gösterileri de göz doldurdu.

Beklenenin üzerinde katılım gerçekleşti

Bu yıl ilki düzenlenen ve kısa sürede hazırlanılan 'Sındırgı Kamp, Karavan ve Off-road Festivali'ne katılım beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 600'e yakın off-road aracı ve bine yakın karavan, yüzlerce ATV aracı, 10 bine yakın katılımcı Yaylabayır yaylasında toplandı. İlçedeki vatandaşların da tamamı nerdeyse dolaylı yoldan kamp alanını ve yarışları seyretmek için alana geldi.

Organizasyonda görev alan Hulusi Kaplan, "Bu işe gönül koyduk. Sındırgı Belediyesi, Kaymakamlığı çok büyük destek oldu bize. İnşallah bunun devamı her sene aynı tarihte yapacağız. Şimdi aslında biz 4 kişiyiz kampçı off-roadçu. Takipçiler devamlı böyle bir etkinlik düzenleyin diyorlardı. Hep istek vardı. 2-3 senedir yazıyorlardı. Böyle bir şey yaptık ve bilmiyorum yani çok başarılı oldu, güzel oldu. Şimdi bütün Türkiye Sındırgı'yı tanıyor. Katılım beklediğimiz düzeyin çok üstünde. Yani çok üstünde" şeklinde konuştu.

Yaylabayır Mahalle Muhtarı Mustafa Eraslan, "Bu festivali yaklaşık 20 günden beri saha da bizzat belediye personeli bütün daire amirleriyle beraber yürüttük. Beraber organizasyonunu yaptık. Bugün itibariyle bu festivalimiz başladı. Festivalde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve her zaman yanımızda olan bu tür etkinliklerin mimarı Ekrem Yavaş Başkanıma, mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Memleketlerinde böyle bir festivale katılıp kamp kurma fırsatı bulduklarından mutluluk duyduklarını beliren Muhammet Yasir Akkuş, "Normalde Balıkesir Merkez de yaşıyoruz. Arada böyle kamplara giderdik. Yer çadırı kurardık tabi oralarda. Onda böyle doğal hayvanlardan da rahatsızlandığımızdan dolayı işte bu araç üstü çadırları araştırdık. Bir tane Renault aldık kendimize dağda bayırda kullanmak için. İşte onun üzerine monte ettik. Güzel bir etkinlik yaptı sağolsun Balıkesir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ve diğer Ali Kaptan grubu. Güzel bir etkinlik yaptılar. Çokta memnunuz, sağ olsunlar böyle bir etkinlikle bizleri bir araya getirdiler" dedi. Merve Akkuş ise "Hazır Memlekette böyle güzel bir festival varken kaçırmayalım dedik. Şu an tadını çıkartıyoruz. Gayet güzel geçiyor. Umarım diğer gün de güzel olur ki bence güzel olacak" diye konuştu.

Katılımcılar memnun ayrıldı

Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen katılımcılar kamptan memnun ayrıldı. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü festivalde katılımcıların da yüzü güldü. Bölge halkı da sıra dışı etkinliklerin yer aldığı festivali sahiplendi.

Görsellerden çok etkilenerek geldiklerini ve pişman olmadıklarını dile getiren Ozan - Pınar Terzioğlu çifti, "Böyle bir etkinlik olduğunu duyduk. Hemen gelelim, bakalım, görelim dedik. Çok güzel bir organizasyon, bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Şaşırttı bizi. Çevre illerden de bayağı bir katılım var. Çok güzel, şahane olmuş. Çok güzel, çok beğendik. Yani emeği geçen herkesin ellerine, kollarına sağlık. Doğa mükemmel. Muhteşem. Gelmeden önce görsellerini de izlemiştik zaten. Onu da daha çok hedef alarak geldik. Çok güzel doğa, harika bir yer burası" dedi.

Sakarya'dan kamp kurmak için arkadaşları ile birlikte Festivale katılan Can Guduk, "Böyle güzel bir ekiple geldik. Güzel bir organizasyon oluyor. Hatta umduğumuzdan çok çok daha güzel oluyor. Aslında böyle şeylerin çok daha sık olmasını istiyoruz özellikle. Evet yolumuz biraz uzaktı ama eğlenceli bir yolculuk olmuştu ve burada bu kadar güzellikle karşılaşacağımızı düşünmemiştik açıkçası. Duşumuz var, marketimiz var, her şeyimiz var. Yeterli derecede elektriğimiz var. Muhtar süper, hizmet süper, Belediye Başkanı süper. Kesinlikle o konuda Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bizi çok desteklediler burada" dedi.

"Böyle bir kamp yeri görmedim"

Festival de neredeyse hiç eksik olmadığını belirten Murat Gülseven ise "Eksik neredeyse hiç yok. Hemen hemen her şey düşünülmüş. Yani seyyar tuvaletinden tutun, farklı yerlerde olan küçük tuvaletler, su, odun, yiyecek, bakliyatına kadar. Yani ben böyle bir kamp yeri görmedim. Evet bir çok kamp yerinde satışa sunulmuş ürünler olur ama ben bu kadar çeşitliliği görmedim" dedi.

Rusya'dan gelen Azad Rza-Zade, "Rusya'dan arkadaşlarımla geldim. Buradaki festival için Balıkesir'deki dostlarımdan davet aldım. Onun için dostlarımla toparlandık geldik buraya. Benim dostlarımın adı "Maxim", ve "Andre" onlar Moskova'da yaşıyorlar" dedi.

Maxim Belyaev, "Organizasyon çok güzel. Buranın doğası güzel. Güzel Türkiye mutfağı, güzel Türkiye doğası ve güzel Türkiye insanları. İnşallah gelecekte tekrar geleceğiz buraya" şeklinde konuşurken, Andre Kalaşnikov ise "Her şey için memnunum. Türk insanını tanıdım, daha çok memnun oldum. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Off-road yarışları nefes kesti

1000 rakımlı Yaylabayır Kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Off-road yarışları nefes kesti.

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Trıton Anadolu iş birliği ile gerçekleştirilen Off-road yarışlarında da heyecan doruktaydı. 600'e yakın Off-road aracının katıldığı festivalde 17 araç kıyasıya mücadele etti. Özel hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlamak için araçlar birbirleriyle yarıştı. Seyirci olarak da yoğun bir kalabalık vardı. Yaklaşık 5 bin kişi yarışları izlemek için parkur etrafında toplandı. Yarışmacılar kadar izleyenler de heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Türkiye'nin farklı noktalarından katılımcıların olduğu gibi Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerden de gelenler oldu. Parkurda saplanan araçlar da kepçe ve yöre halkının traktörleri yardımı ile çıkarıldı.

Turizme değer katıyor, doğa sporlarında ilkleri yapıyoruz

Turizmin canlanması ve farklı aktivitelerle ilçenin tanıtılması adına ilklere imza atan ve sıra dışı festivaller gerçekleştiren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Buraya aşağı yukarı bine yakın çadır kuruldu. İnsanlar burada kamp malzemeleriyle beraber arkadaşını, eşini, dostunu, ailesini getirdiler. Müthiş bir organizasyonla 2 günlük bu serüven sona erdi. Katılımın ve organizenin mükemmelliğini bütün katılanlar söylediler. İnşallah yeni senede daha güzelini, iyisini yapmaya çalışacağız. Bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz bu festivali geleneksel hale getireceğiz" dedi.

600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu
600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu
600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu
600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu

Balıkesir, Sındırgı, Tragger, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 600 off-road aracı Balıkesir'de buluştu - Son Dakika
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