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650 bin TL'lik dev vurguna jandarma engeli - Son Dakika

650 bin TL'lik dev vurguna jandarma engeli

21.10.2021 09:55
650 bin TL'lik dev vurguna jandarma engeli

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 650 bin TL değerindeki PVC malzemeleri Van'a götürme vaadiyle teslim alan şahıs, ürünleri teslimat noktasına götürmedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 650 bin TL değerindeki PVC malzemeleri Van'a götürme vaadiyle teslim alan şahıs, ürünleri teslimat noktasına götürmedi. Dolandırıldığını anlayan fabrika sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Birçok ilde ortak çalışmalar yapan jandarma ekipleri, 650 bin TL değerindeki PVC ürünleri Çorum'da bularak ürünlere el koydu. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan 13 Ekim tarihinde 650 bin TL değerindeki PVC malzemelerinin Van'a naklini yapmak üzere A.T. isimli şahıs tarafından ibraz edilen ehliyet, SRC ve araç ruhsat fotokopisi, sözleşme ile teslim alınması ve şüpheli şahsın söz konusu PVC malzemelerini teslimat noktasına ulaştırmaması üzerine dolandırıcılık olayı meydana geldiği anlaşıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı İsth.Uns. ve Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili başlatılan kapsamlı çalışmalarda şüpheli tarafından ibraz edilen ehliyet, SRC ve araç ruhsat fotokopisi ve sözleşmenin jandarma tarafından incelenmesi neticesinde şüpheli şahsın E.B. isminde farklı bir şahıs olduğu ve dolandırıcılık ağırlıklı 30 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından şüphelinin tespit edilmesi üzerine suça konu malzemeleri satabileceği iller belirlenerek Ankara İl Jandarma JASAT ve Çorum İl Jandarma JASAT ekipleri ile irtibat kuruldu. Ekiplerle ortak olarak yürütülen çalışma sonucunda suça konu malzemelerin Çorum'da olduğu tespit edildi.

19 Ekim Salı günü Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Çorum JASAT personeli tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonla şüpheli E.B. Çorum'da yakalandı. Suça konu 650 bin TL değerindeki PVC malzemesine el konuldu. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

Türk Lirası, Döşemealtı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 650 bin TL'lik dev vurguna jandarma engeli - Son Dakika


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