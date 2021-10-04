Üye Girişi
7. Balkan Panorama Film Festivali'ne muhteşem final - Son Dakika

7. Balkan Panorama Film Festivali'ne muhteşem final

04.10.2021 14:33
7. Balkan Panorama Film Festivali'ne muhteşem final, System.String[]

BUCA Belediyesi'nin ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali, görkemli bir törenle sona erdi.

- #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülleri sahiplerini buldu

Türk ve Balkan sinemasının duayenlerini kentte buluşturan festivalde, #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülleri sahiplerini buldu.

7. Balkan Panorama Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BBKSM) düzenlenen ödül töreniyle kapanış yaptı. Törene Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Türk sinemasının usta isimleri Bekir Aksoy, Nergis Çorakçı, Serdar Orçin, Melis Babadağ, festivalin danışma kurulu üyeleri ile yerli ve yabancı konuklar katıldı.

Törende konuşan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Balkan Panorama Film Festivali'nin bu yılki muhteşem programına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Buca Belediyesi olarak kültür ve sanata karşı olan bütün sorumluluklarımızı en sonuna kadar yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın" dedi. Festivalin Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji – Sallini, Buca Belediyesi sayesinde festivalin büyük bir ivme kazandığını ifade ederek, festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.

4 DALDA 10 KATEGORİDE 24 FİLM 10 SARI ŞEMSİYE ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞTI

27 Eylül - 03 Ekim tarihleri arasında Türk ve Balkan sinemasından birbirinden seçkin 125 filmin sanatseverlerle buluştuğu festivalde, 10 kategoride, 5 ulusal uzun metraj film, 5 uluslararası uzun metraj film, 7 ulusal kısa metraj film, 7 uluslararası kısa metraj film olmak üzere toplam 24 film #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülü için yarıştı.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM ÖDÜLLERİ

Konuşmaların ardından heyecanla beklenen Sarı Şemsiye ödülleri açıklandı. Atalay Taşdiken, Şerif Sezer ve Jelena Gavrilovic'in jüri üyeliğini yaptığı #BPFF2021 Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film dalında, En İyi Film: Ceviz Ağacı (Faysal Soysal), En İyi Yönetmen: Ümit Ünal (Aşk, Büyü vs.), En İyi Kadın Oyuncu: Selen Uçer (Aşk, Büyü vs.), En İyi Erkek Oyuncu: Serdar Orçin (Ceviz Ağacı) #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülünü aldı.

Usta oyuncu Orçin, "Burada olmak gerçekten çok güzel çok heyecan verici. Bu ödülü bana layık gören jüriye çok teşekkür ederim. Kızımla gelmiş olduğum için, filmin içinde ne yazık ki içimizi burkan kadın cinayetlerinden bir şey var. Bunun sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu söyleyen bir cümlesi var o yüzden çok seviyorum filmimi. Suç hepimizindir mutlaka. Sorumluluk almak zorundayız. Bir kız babası olarak önce kendi alanımda sonra da bütün alanlarda gücümün yettiği kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için elimden gelen her şeyi yapacağıma, eşit işe eşit ücret sağlanması için tüm bireylerin sahnede, perdede, ekranda temsiliyet hakkının olabilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağıma sizlerin ve kızımın huzurunda söz veriyorum. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik içinde olalım diyorum" dedi.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM ÖDÜLLERİ

Goran Markovic, Izudin Bajrovic ve Prof. Dr. Stanislav Semerdjiev'in jüri üyeliğini yaptığı #BPFF2021 Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film dalında, En İyi Film: Istvan Szabo (Son Rapor), En İyi Yönetmen: Miroslav Mandic (Sanremo), En İyi Kadın Oyuncu: Eva Kerekes (Son Rapor), En İyi Erkek Oyuncu: Sandi Pavlin (Sanremo) seçildi.

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASINDA EN İYİ FİLM "ÇAMAŞIR SUYU"

#BPFF2021 Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film kategorisinde jüri üyeliğini Nergis Çorakçı, Oya Işıl Çuhadar ve Bekir Aksoy yaptı. Bu dalda En İyi Film ödülü Büşra Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı Çamaşır Suyu filmine verildi. Usta oyuncu ve jüri üyesi Bekir Aksoy, "Bizler için zor bir seçim oldu ama keyfimiz çok yerindeydi" dedi.

ULUSLARARASI KISA METRAJ FİLM YARIŞMASINDA EN İYİ FİLM "YILAN"

Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Melis Babadağ ve Şükrü Alaçam'ın jüri üyeliğini yaptığı #BPFF2021 Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film kategorisinde ise En İyi Film ödülünü yönetmenliğini Andrej İlievski'nin yaptığı Yılan filmi aldı.

7. Balkan Panorama Film Festivali'ne muhteşem final

Buca Belediyesi, Film Festivali, Kısa Film, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 7. Balkan Panorama Film Festivali'ne muhteşem final - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının 14:35 Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor 14:29 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il 14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu 13:58 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor 13:38 Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı 13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? 12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var 12:18 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var

Son Dakika Haberleri
14:34 Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı
14:28 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor
14:24 İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü
14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
13:57 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu
13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
13:30 Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı
Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti         
14:38
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü         
14:24
Ali Koç'un Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu         
14:06
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor         
13:57
Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı         
13:38
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu         
12:53
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Xantaresinde yönetiminde olduğu eternel fire, Valorant takımını duyurdu Xantaresinde yönetiminde olduğu eternel fire, Valorant takımını duyurdu         
12:13
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 14:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: 7. Balkan Panorama Film Festivali'ne muhteşem final - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement