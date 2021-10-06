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7. Germiyan Festivali başlıyor! - Son Dakika

7. Germiyan Festivali başlıyor!

06.10.2021 17:11
7. Germiyan Festivali başlıyor!

Dünya markası festivallerle adından söz ettiren Çeşme Belediyesi bu yıl 7. si düzenlenecek olan Germiyan Festivali'ni 9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sergiden söyleşiye, atölyeden konsere kadar birçok programın yer aldığı festival de birbirinden güzel ve lezzetli ekmekler yarışayacak.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 9-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Germiyan Festivali'nde sergiden söyleşiye, atölyeden konsere kadar bir çok program yer alıyor. Türkiye'de ilk kez Slow Food adayı köy olan Germiyan'da gerçekleştirilecek festivalde yerel üreticiler, ürünlerini ve lezzetlerini 2 gün boyunca açık olacak standlarda sergileyebilecek.

Tolga Çandar sahne alacak

9 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da stantların açılışı ile başlayan festivalde Ebru Kaya Çukuriçi Meydan da "Zeytinyağlı Un Kurabiyesi" atölyesi gerçekleştirecek.

Ardından Germiyan İlkokulu'ndan başlayarak Eski Un Fabrikası'na kadar devam eden ve renkli görüntülere sahne olan Festival Korteji yapılacak.

Eski Un Değirmeni'nde Şükran Tümer'in "Geçmişten geleceğe; kapılar, pencereler.." adlı sergi açılışının ardından tohumdan kağıda, kağıttan toprağa, dönüşümün öyküsü "Tohum Kağıtlar" atölyesi gerçekleştirilecek.

Germiyan evlerinin duvarlarına yaptığı resimlerle adını Türkiye'ye duyuran Nuran Erden'in,

köy kahvesinde "Germiyan ve Duvar Resimleri" konulu söyleşisinin hemen sonrasında ise Ayşe Kabasakal bölgeye özgü "Kopanisti Peyniri", Ramazan Ertan ise "Karaköy Katmeri"ni anlatacak. Festivalin ilk gün etkinlikleri, saat 19.30'da Germiyan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek Tolga Çandar konseri ile son bulacak.

"En İyi Ekmek" Yarışması

Festivalin ikinci gününde Germiyan'dan Ildırı'ya gerçekleşecek doğa yürüyüşünün ardından Dilek Algur "Şekeriçi (Damat Tatlısı), Nurcan Kurnaz "Lagangı", Şefika Kaya ise "Un Özemesi (Civci Yemi) atölyelerini gerçekleştirecek.

Söyleşilerle ve çeşitli etkinliklerle devam edecek festivalde birbirinden güzel ve lezzetli ekmeklerin yarışacağı "En İyi Ekmek" Yarışması düzenlenecek.

Çeşme Belediyesi, Festival, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 7. Germiyan Festivali başlıyor! - Son Dakika


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