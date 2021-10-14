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7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı - Son Dakika

7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı

14.10.2021 15:23

Antalya'da 7. katın penceresinden düşen Kırgız turist ağır yaralandı.

Antalya'da 7. katın penceresinden düşen Kırgız turist ağır yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırgızistan uyruklu Aman Turbaev'e müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kırgız turistin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Turbaev'in tatil amacıyla Antalya'ya geldiği ve 3 arkadaşıyla apartmanın 7. katındaki dairede kaldığı öğrenildi.

7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı
7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı
7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı
7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı

Muratpaşa, Antalya, ulusoy, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı - Son Dakika
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