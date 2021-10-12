7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika

Tüm gözler onlara çevrildi! Erdoğan ve Gül uzun bir aradan sonra ilk kez yan yana

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İlk hesap ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam

Türkiye ve yurt dışında lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan 7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyonun içerisinde olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Yüce, Sakarya'nın her türlü imkanlarını, güzelliğini, misafirlere ve katılımcılara seferber etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Festivalin dünyaya söyleyeceği çok şeyi olduğuna inandığını aktaran Yüce, "Sinemanın anlatma ve ifade etme gücü yok sayılamaz çünkü duyusal değil, görsel hitap her şeyin üzerindedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak genç yeteneklere ve sanatkarlara daima destek olmaya özen gösteriyoruz. Şehrimizin kültürünü, doğasını, tarihini tüm dünyaya tanıtılmasını sağlayacak bu organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

117 ülkeden film gönderildi

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da 117 ülkeden 2 bin 774 lisans öğrencisinin festivale filmlerini gönderdiğini anlattı.

Şehirle bütünleşmenin önemli olduğunu vurgulayan Savaşan, "Sakarya, sanayi, tarım, turizm şehri ama aynı zamanda kültür ve sanat şehri. İnşallah Uluslararası Kısa Film Festivali, Sakarya'nın bu özelliklerine mutlaka artı değer kazandıracak ve böylelikle Sakarya inşallah hak ettiği yere bir adım daha yaklaşmış olacak." dedi.

SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de 3 gün boyunca Sakarya'da kültür sanat ve sinema şöleninin olacağını söyledi.

Katılımcılar, daha sonra "Vadullah Taş Koleksiyonundan Sakaryalı Sanatçılar Film Afişleri Sergisi"ni gezdi.

Festivalde 3 gün boyunca söyleşiler ve film gösterimleri yapılacak.