KAHRAMANMARAŞ - 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na ziyaretçi ilgisi sürdü - Son Dakika

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda yazarlar, söyleşi ve imza günlerinde okuyucularla bir araya geldi.

Ziyaretçilerin ilgisinin sürdüğü Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuarda, yazar Tufan Gündüz ve sunucu Pelin Çift de kendilerine ayrılan stantlarda eserlerini tanıtıp okurları için imzaladı.

Yazar Tufan Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel beklentilerinin okulların açıldığı bir dönemde öğrencilerin kitapla buluşması olduğunu söyledi.

Fuarın en önemli özelliğinin bu buluşmalar için kapı aralamak olduğunu ifade eden Gündüz, "Öğrenciler salgın sebebiyle 1,5 yıldır kitaptan, okuldan, eğitimden uzak kaldılar. Kitap okumak bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç çocuklarımız için nefes almak, yemek yemek ve su içmek gibi ihtiyaçların başında geliyor. İçerdeki kalabalık ve sohbet ortamından çok çok mumunun kaldım." diye konuştu.

Gündüz, çocukların kendilerini daha çok geliştirmesi adına kitap fuarlarının etkili olduğunu düşündüğünü belirterek, anne babalardan bu tür etkinliklere destek vermesini ve sadece çocukları için değil kendileri içinde kitap almaları tavsiyelerinde bulundu.

Pelin Çift de yıllar sonra Kahramanmaraş'a gelme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kitaba yönelik böyle bir hevesin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çift, "Salonumuz çok doluydu. Üstelik de tarih sever katılımcıların çok enteresan farklı alanlardan ilginç sorularına da muhatap olduk. 'İyi ki gelmişiz' diyorum bundan sonra kültürel faaliyetlerin bol bol sıklıkla olmasını ve bizimde böylelikle İstanbul dışından da sevenlerimizle buluşmamıza vesile olmasını umut ediyorum." dedi.