7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, 7 yıl önce ağabeyi Cemal Uzun'u tüfekle öldürdüğü, yeğeni Adeviye Uzun'u ise bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Uzun, mahkemece tutuklandı. Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun ile yengesi Nejla Uzun ise serbest bırakıldı.