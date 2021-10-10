Üye Girişi
70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2) - Son Dakika

70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)

10.10.2021 11:36
70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)

SONBAHAR GÜZELLİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEYE GELDİLERAvrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 2010 yılında 'Mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü; bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacalar ile eşsiz bir doğal güzelliğe sahip.

SONBAHAR GÜZELLİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEYE GELDİLER

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 2010 yılında 'Mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü; bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacalar ile eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Sonbahar ile sararan yapraklar, renk cümbüşü ile misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor. Kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası'nda,  sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları ve doğa pastel renklere bürünüp, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Gelen ziyaretçiler, doğa harikası krater gölünde fotoğraf çekip o anı ölümsüzleştiriyor.

Krater gölüne gelen tur operatörü Hakan Çalışkan, bölgenin her mevsim ayrı bir güzel olduğunu belirterek, " Ağrı'nın Patnos, Van'ın Erciş ve Van'ın Muradiye ile Çaldıran ilçelerinden buraya ziyaretçi getiriyoruz. Gelen ziyaretçiler krater gölüne hayran kalıyor. 50 kişilik bir grupla geldik. Her geçen gün sayımız artıyor. Ekim ayının son haftasına kadar buraya gruplarımızı getireceğiz. Fakat burası her dönemde gelinmesi gereken bir bölge. Çünkü doğal ortam çok güzel ve insanlar buraya hayran kalıyorlar" dedi.Erciş'ten gelen Melda Akın ise, "Nemrut Krater Gölü özellikle sonbahar renkleriyle harika olmuş, çok beğendik. Arkadaşlarımızla bol bol fotoğraf çektik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim."diye konuştu. Abdullah Mustafa Aydın'da, ilk kez geldiği krater gölüne hayran kaldığını söyledi. Aydın,"Buranın güzelliğinden hep bahsediliyordu. Öğretmen arkadaşlarla beraber geziye geldik. Birbirinden güzel fotoğraflar çektik. Hem gün batımında krater gölündeki ağaçların yansıması, hem de bu atmosfer gerçekten insanı büyülüyor. İskender'in dediği gibi burası gerçekten küçük bir cennet. Herkesi buraya gelmeye davet ediyorum."dedi.Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,-

70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)
70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)
70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)
70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)
70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)
70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)

Sonbahar, Nemrut, Aydın, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 11:28 Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi 11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine 11:06 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti
İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi 11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan 10:38 Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan "D vitamini" tavsiyesi geldi Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu 10:35 Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu
Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı 10:22 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı 10:13 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı

Son Dakika Haberleri
11:16 Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş
11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi
11:05 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti
11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi
11:00 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
10:23 Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir
10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
10:21 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı
10:12 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı
İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor         
11:28
Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş         
11:16
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin         
11:03
Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor         
11:01
İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı         
10:35
Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı         
10:22
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası         
10:20
Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda         
10:08
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı         
10:03
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 11:42:10. #1.13#
SON DAKİKA: 70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement