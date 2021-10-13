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72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı - Son Dakika

72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı

13.10.2021 10:06
72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı

Adana'da 2017 yılında 72 yıl hapis cezası alan hükümlü, polislere teslim olmamak için ablası ve iki yeğenini rehin almış ve Özel Harekat baskınıyla etkisiz hale getirilmişti.

Adana'da 2017 yılında 72 yıl hapis cezası alan hükümlü, polislere teslim olmamak için ablası ve iki yeğenini rehin almış ve Özel Harekat baskınıyla etkisiz hale getirilmişti. Cezası Yargıtay'dan onana kadar serbest bırakılan hükümlü ikinci kez yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapmaktan girdiği Niğde Cezaevi'nden 16 Eylül 2017 tarihinde firar eden ve 35 ayrı hırsızlık, gasp ve yankesicilikten toplam 72 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Fatih Kahya'nın (33) bulunduğu Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesindeki eve 22 Kasım 2017 günü sabah 07.00 sıralarında operasyon düzenledi. Fatih Kahya, yakalanacağını anlayınca evde bulunan ablası ve 15 ile 17 yaşlarındaki 2 kız yeğenini ruhsatsız tabancası ile rehin aldı. Kahya teslim olmayınca 2 katlı evin çevresini Özel Harekat polisleri kuşattı. İkna çalışmasına karşın teslim olmayan Kahya'yı etkisiz hale getirmek için saat 09.00 sıralarında operasyon başlatıldı.

Trafiğe kapatılan eve yaklaşan Özel Harekat polisleri, 5 metre yüksekliğindeki zırhlı bir aracın üzerinden rehinelerin bulunduğu evin balkonuna geçti. Evin içine biber gazı atan polis, önce rehin tutulan anne ve 2 kızı kapıdan çıkardı. Yakalanan Fatih Kahya ise evin balkonundan zırhlı aracın üzerine indirildi. Gözaltına alınan Kahya, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gazdan etkilenen anne ve kızları ise ambulansta müdahale edildikten sonra hastaneye götürüldü.

Bu olaydan sonra cezaevine giren Fatih Kahya, daha sonra yerel mahkemenin verdiği cezaya Yargıtay'da itiraz etti. İtiraz üzerine bir süre sonra Kahya tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak geçtiğimiz günlerde Kahya'nın cezası Yargıtay tarafından da onandı. Bunun üzerine İnfaz Büro Amirliği ekipleri hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlünün Fatih Mahallesinde olduğunu tespit eden polis, adrese baskın yaptı. Ancak hükümlü polisi görünce kaçtı. Hükümlü kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. - ADANA

72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı
72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı
72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı
72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı

Özel Harekat, Yargıtay, Fatih, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 72 yıl hapis cezasıyla aranırken ablasını ve yeğenlerini rehin alan hükümlü ikinci kez yakalandı - Son Dakika
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