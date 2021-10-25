Üye Girişi
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR - Son Dakika

Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR

25.10.2021 11:21

Son dakika haberleri... BURSA'da, 75 yaşındaki çocuk doktoru Murat Kaçar, genç ve veteran takımlarında olmak üzere toplam 59 yıldır koşuyor.

BURSA'da, 75 yaşındaki çocuk doktoru Murat Kaçar, genç ve veteran takımlarında olmak üzere toplam 59 yıldır koşuyor. Doktorluğun yanında profesyonel atletizm kariyerini sürdüren Kaçar, 60 metre engelli koşuda Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etti.

İnegöl'de özel bir hastanede çocuk doktoru olan Murat Kaçar, lisedeyken koşu hayatına başladı. 1962 yılında ilk koşusuna çıkan Kaçar, tıp eğitimiyle atletizm çalışmalarını birlikte yürüttü. Atletizmde başarılı sonuçlar alan Kaçar, Galatasaray'ın sporcusu olarak yarışmaya başladı. Bir dönem Galatasaray atletizm takımının kaptanlığını yapan ve toplamda 33 kez de milli formayı giyen Kaçar, 1976 yılında ise elit kategorideki yarış hayatını noktaladı. Daha sonra veteran yarışları için antrenmanlarını sürdüren Kaçar, bu kategoride dünyada birçok başarı elde etti. 2001 yılında Fransa'da 60 metre engellide ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Kaçar, 2017 yılında Güney Kore'de yapılan 60 metre engelli koşuda dünya şampiyonu oldu. Evini, kazandığı kupa ve madalyalarla dolduran Kaçar, katıldığı yarışların afişlerini de evinin duvarlarında sergiliyor. Sporun insan hayatındaki önemine vurgu yapan Kaçar, 6 yıllık zorlu tıp eğitimi ve doktorluk mesleğinin yanında doğru bir planlama ile sporculuk hayatını da başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

'16 YAŞIMDA MİLLİ FORMAYI GİYDİM'

Atletizme başladığı dönemi anlatan Dr. Murat Kaçar, 'Vefa Lisesi'nde okurken sınıf arkadaşım bacaklarımın uzun olduğunu, atletizmle ilgilenebileceğimi söyledi. O sırada müsabakaları seyrettim. Türkiye'ye Amerikan ve Fransız atletleri gelmişti. O zamanlardan aklımda kalan bir cirit atıcısı vardı. Bir kaleden bir kaleye cirit attığını gördüm. Bunları gördükçe çok cazip geldi. Atletizm benim için bir spor branşı gibi geldi. O dönemlerde Tevfik Tiryakioğlu engelli koşu yapmamı söyledi. Ben de ilk antrenmanımı o zaman yaptım. O günden bu yana engelli koşu yapmaya başladım. 75 yaşındayım, hala engel koşusu yapıyorum. Atletizm hayatım bu tür engelli atlamalarla başladı. 3 ay sonra antrenmanlarda ilk Türkiye yıldzlar rekorunu 16.03 saniyeyle kırdım. Bir sene sonra da 15.04 ile tekrar bir rekor kırdım. Gençler rekorunu 15.03 saniyeyle kırdım. Milli takıma girmeye başladım. 1964 yılında ilk olarak Bükreş'te yapılan Balkan Oyunları'nda milli takıma seçilen genç yıldız atletlerden biriydim. 16 yaşında milli takımda ilk milli formamı giydim. Daha sonra Avrupa Gençler Şampiyonası'nda tekrar milli oldum. Toplamda 33 defa milli oldum. 1976 yılına kadar aralıksız koştum. Elit kategorideki yarışlarımı Galatasaray takımının kaptanı olarak noktaladım' dedi.

'GÜNEY KORE'DE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM'

Dr. Kaçar, '1986 yılından itibaren spora veteran yarışlarında devam ettim. 2001 yılında Fransa'da 60 metre engellide ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandım. Bunu 2002 yılında Almanya'da 100 metre engelde pist Avrupa şampiyonluğu takip etti. 2003 yılında İspanya'da ikinci Avrupa şampiyonluğumu kazandım. 2004 yılında Amerika'da dünya ikincisi oldum. O yarışın unutulmaz olan tarafı, yarım saat içerisinde 3 Türk'ün kürsüye çıkıp 2 defa İstiklal Marşı okumasıydı. Bir de ikincilik kazandık. Bunların ardından hedefimde dünya şampiyonluğu kaldı. Bu hedefime de 2017 yılında Güney Kore'de yapılan 60 metre engelde dünya şampiyonu olarak ulaşabileceğim en yüksek mertebeye ulaştım. Sağlık için spor ve zevkim için koşuyorum. Allah bana beyin ve fizik sağlığı verdiği sürece koşmaya devam edeceğim' ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR
Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR

Murat Kaçar, Engelli, Milli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri 12:10 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri Madde bağımlısı genç, anne ve babasını alıkoyup intihar girişiminde bulundu 11:59 Madde bağımlısı genç, anne ve babasını alıkoyup intihar girişiminde bulundu Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı 11:56 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı 11:44 Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı 11:34 Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak 10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak

Son Dakika Haberleri
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:59 Madde bağımlısı genç, anne ve babasını alıkoyup intihar girişiminde bulundu
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
11:54 Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu
11:43 Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı
11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
11:29 Fenerbahçe camiasında yeni gündem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası deprem etkisi yarattı
11:16 Geçirdiği sara nöbeti hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı köprüden böyle kurtarıldı
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi         
12:11
NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor         
12:09
Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu         
11:57
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı         
11:40
Eski koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu Eski koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu         
11:25
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: Az önce elime belgeler ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: Az önce elime belgeler ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar         
10:41
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor         
10:17
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 12:15:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! 75 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOKTORU 59 YILDIR KOŞUYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement