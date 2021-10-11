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75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI - Son Dakika

75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI

11.10.2021 15:08
75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI

VAN'da bir yıldır felçli olarak yatağa bağımlı yaşayan İsa Yaşar (75), Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sağlık ekiplerinin evde uyguladığı 3 aylık fizik tedavi sonrası yürümeye başladı.

VAN'da bir yıldır felçli olarak yatağa bağımlı yaşayan İsa Yaşar (75), Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sağlık ekiplerinin evde uyguladığı 3 aylık fizik tedavi sonrası yürümeye başladı.

Geçirdiği hastalık nedeniyle bir yıldır felçli olarak yatağa bağımlı yaşayan İsa Yaşar, Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 'evde bakım hizmeti' kapsamında, fizik tedavi görmeye başladı. 3 aylık tedavi sonrası yürümeye başlayan Yaşar, kendisini hayata döndüren ekibe teşekkür etti.

'UMUDUMUZU KESMİŞTİK'

Babasının yaklaşık 1 yıldır felçli olduğunu belirten Yüksel Yaşar, "Özel hastanelere götürdüğümüzde yüzde 10'luk bir iyileşme sağlanabileceğini söylediler. Bizler de umudumuzu kesmiştik. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Babam günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Belediyenin evde fizyoterapi hizmetine başvuruda bulunduk. Yaklaşık 3 aydır düzenli bir fizik tedavisi uygulandı. Babam şu anda tek başına yatağından kalkarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hiç kimseden, yardım almadan evin içinde gezebiliyor. Allah, devletimize zeval vermesin. Babamın tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'YÜZDE 80 ORANINDA İYİLEŞME SAĞLADIK'

Fizyoterapist Adnan Arvas da hastaya göre bir tedavi programı uyguladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Amcamız felçli bir hasta. Tedaviye başladığımızda sol tarafındaki eklem açıklığı epey ilerlemişti. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremiyordu. Tamamen yatağa bağımlıydı. Uyguladığımız program ile aileyi de bilinçlendirerek tedavi sürecimizi hızlandırdık. 3 aylık sıkı tedavi programımızın ardından, şu an hastamız tek başına yataktan kalkıp ev içerisinde ve dışarısında günlük ihtiyacını giderebilmektedir. Yaptığımız aktivelerle hastamızın kas kuvvetini ve eklem hareket açıklığını arttırdık. Beyinde bulunan nöroplastisiteyi geliştirdik ki, vücut tekrardan unutmuş olduğu hareketleri yerine getirebilsin. Şu an hastamızda yüzde 80 oranında bir iyileşme sağladık. Kendisi de ailesi de memnun. Programımız halen devam ediyor. Tam istediğimiz seviyeye ulaştığımızda tedaviyi tamamlayacağız."

75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI
75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI
75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI
75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI
75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI
75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI

Büyükşehir Belediyesi, Yüksel Yaşar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 75 YAŞINDAKİ FELÇLİ HASTA, 3 AY TEDAVİ GÖRÜP 1 YIL SONRA AYAĞA KALKTI - Son Dakika
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