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750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı - Son Dakika

750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı

02.11.2021 12:55
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı

İSTANBUL'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşmesi için kura çekimi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde başladı.

İSTANBUL'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşmesi için kura çekimi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde başladı.

İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülme kararı, 29 Temmuz'da gerçekleşen UKOME toplantısında oy birliğiyle kabul edilmişti. 750 minibüs ve 250 dolmuş olmak üzere toplam 1000 taksi plakası için eylül ayı itibariyle başvurular toplanmaya başlamıştı. Toplam 1000 taksi plakası, için başvuru yapan hak sahipleri Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde kurayla belirlenmeye başladı. Kura çekimine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge ve kuraya başvuru yapanlar katıldı. İlk kura çekimini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi. Kuraya 4 bin minibüsçü başvuru yaptı ve aralarından 1000 minibüs ve dolmuş plakası taksiye dönüştürülmeye hak kazandı. Kura çekimi sırasında salonda noter de hazır bulundu. Kura çekimi pandemi nedeniyle iki gün devam edecek.

"İSTANBUL'DA YOĞUN BİR BİÇİMDE TAKSİ SORUNU VARDIR"

Kura çekimi öncesi konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un yaşanan bir taksi sorunu olduğunu anlatmak lazım. Yani İstanbul'da yoğun bir biçimde taksi sorunu vardır. Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz. Bu şehir 90'lı yılların başında 6-7 milyondan 20 milyona etkin nüfusa ulaşmıştır. 3 katı etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Daha dün bir vatandaş çevirdi ve korsan taksiye bindiğini söyledi. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen bir sorunu çözümsüz bir şekilde yaklaşan ve yönetmelikle uydurma bir yönetmelikle UKOME'nin sandalye sayısını değiştirerek isteyen o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım" dedi.İBB Başkanı İmamoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Herkes oy birliğiyle karar verdi. O verilene kadarki ısrarımız, inadımıza karşı neden ısrar? Dava da açıldı, bunları da biliyoruz. Ben inanın tespitleri yaptıkça bu işin altından bakalım daha ne pis kokular çıkacak diye merak ediyorum. Ben esnaf dostuyum. Ben esnafımın para kazanmasını istiyorum."

"YOLCUSU BİTMİŞ MİNİBÜSLER İÇİN BU DÖNÜŞÜM ÇOK İYİ OLDU"Minibüsü taksi olmaya hak kazanan Murat Işık, "Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Yolcusu bitmiş minibüsler için bu dönüşüm çok iyi oldu. Evine ekmek götüremeyen esnafımız vardı. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere teşekkür ederim" dedi. Azmi Kocatürk ise "Çok mutlu olduk. Allah razı olsun. A1 hattında çalışıyordum" diye konuştu.

750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı

Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul, Minibüs, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı - Son Dakika
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