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76 ilde eş zamanlı "Sinyal Operasyonu" - Son Dakika

76 ilde eş zamanlı "Sinyal Operasyonu"

02.11.2021 10:20
76 ilde eş zamanlı

Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde edenlere yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Sinyal Operasyonu" gerçekleştirildi.

Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde edenlere yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Sinyal Operasyonu" gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 76 ilde sabah saatlerinde 341 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında; yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde eden, devletimizi vergi kaybına uğratan ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olan kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen şahıs ve suç grupları ile kaçak cep telefonlarını piyasaya süren işyerlerine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak "SİNYAL" kod isimli operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu şahısların "zula" diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden ülkemize soktukları kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıkları ardından bu telefonları kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan işyerlerine dağıttıkları anlaşıldı.

Bu kaçak cep telefonlarına ülkemizde kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerini klonlayarak kullanıma hazır hale getirerek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonları ilerleyen tarihlerde vatandaşlarımızı mağdur etmekte. Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmekte" denildi.

Ülkeye sokulan kaçak cep telefonlarını usulsüz yöntemlerle kaydederek piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde toplam 88 şüpheli gözaltına alınacak, 54 ilde 387 şüphelinin ise ikmalen ifadeleri alınacak.

Bununla birlikte Türkiye genelinde yukarıda yer alan yöntemleri kullanarak kaçak cep telefonlarını piyasaya sürebileceği değerlendiren riskli işyerlerine yönelik ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 40 ilde 238 adreste aramalar yapıldı.

"SİNYAL" operasyonu kapsamında; 76 ilde toplam 341 adreste arama yapılarak 88 şüpheli şahısın gözaltına alınması planlanmakta. - ANKARA

76 ilde eş zamanlı Sinyal Operasyonu
76 ilde eş zamanlı Sinyal Operasyonu

KOM Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık, Gözaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 76 ilde eş zamanlı 'Sinyal Operasyonu' - Son Dakika


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