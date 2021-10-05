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'8.5 MİLYAR 'LİKE' BİLE GEÇİCİ ÖZGÜVEN YARATIR' - Son Dakika

'8.5 MİLYAR 'LİKE' BİLE GEÇİCİ ÖZGÜVEN YARATIR'

05.10.2021 14:49

PSİKİYATRİST Şakir Özdemir, sosyal medyada bir kişinin paylaşımına milyarlarca beğeni (like) gelse bile bunun yapay ve geçici bir özgüven yarattığını söyledi.

PSİKİYATRİST Şakir Özdemir, sosyal medyada bir kişinin paylaşımına milyarlarca beğeni (like) gelse bile bunun yapay ve geçici bir özgüven yarattığını söyledi. Özdemir, kişinin ancak gerçek hayattaki sosyal ilişkilerinin düzgün olmasıyla kendini iyi hissedebileceğine dikkati çekti.

OFM Antalya Hastanesi'nden Psikiyatrist Şakir Özdemir, sosyal medya platformlarının uygun ve orantılı kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Bu platformlarda kişinin psikolojisini olumlu etkileyecek içerikler olduğu gibi olumsuz etkileyecek içeriklerin bulunduğunu da vurgulayan Özdemir, farklı ülkeler, hayatlar ve insanlar görmenin pozitif katkısı olabileceğini söyledi. Sosyal medyada geçirilen sürenin önemine değinen Özdemir, kişinin hayatının çoğunluğunu bu platformda geçirmesinin, sosyal ilişkilerinin yanı sıra, yakın ilişkileri ve iş ilişkilerini de olumsuz etkileyebildiğinin altını çizdi.

TÜM DÜNYA BEĞENSE DE TATMİN ETMEZ

Son yıllarda sosyal medya platformlarında kullanıcının yaptığı bir paylaşıma aldığı 'beğeni' sayısıyla ilgili 'beğeni bağımlılığı' kavramının gündeme geldiğini dikkat çeken Özdemir, Bu platformda kişinin paylaşımlarına gelen beğeniler, bir süre sonra kişiye yetmeyebiliyor dedi. Beğeni bağımlılığını bir örnekle açıklayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü

Varsayalım bir kişi sosyal medya platformuna yeni katıldı ve paylaşımlarına diyelim ki 1000 beğeni geldi. Bir ay sonra 1 milyon beğeni aldı. ve yine varsayalım bir yıl sonra 8.5 milyar, yani dünyadaki tüm insanlar o kişiyi beğendi. Bu, o kişiyi tatmin edecek mi Yeterli gelecek mi Gelmeyecek, çünkü bu suni bir kendine güven ve tatmindir. Beğenilmek sosyal medya kanalıyla karşılanacak bir durum değildir. Tamamen yapay bir durumdur.

KALICI BEĞENİ VE ÖZGÜVEN SOSYAL İLİŞKİLERİN DÜZGÜNLÜĞÜ İLE MÜMKÜN

Beğenilmenin her insanın içinde olan çok doğal ve insani bir durum olduğunu söyleyen Psikiyatrist Şakir Özdemir, Fakat belli bir oranın üzerinde beğenilme isteği varsa bu çok normal kabul edilmeyebilir dedi. Beğeni bağımlılığının kişinin psikolojisini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Özdemir, kalıcı bir özgüven ve beğeninin ancak gerçek hayatta gerçekleşebileceğini kaydetti. Özdemir, Bunun için de sosyal ilişkiler çok önemlidir. Bu ilişkiler iyi olduğu zaman kişi kendini iyi hisseder şeklinde konuştu.

YORUMLAR YAPILIRKEN SANATÇININ DUYGULARI UNUTULUYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar da bu platformlarda yapılan acımasız yorumlardan şikayetçi. Türk Halk Müziği sanatçısı Nurgül Şahballı, bir sanatçı olarak sosyal medyada beğeni almanın güzel olduğunu, ancak bazen yapılan yorumların sanatçıları üzdüğünü söyledi. Bir sanatçının duygularıyla var olduğunu aktaran Şahballı, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumları 'klavye delikanlılığı' olarak tanımlayarak, Sanatçının duygularının olduğu unutuluyor dedi. Kendisinin de aktif bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirten Şahballı, Bir sanatçının sosyal medya kullanımına karşı değilim. Günümüzde her şeye sosyal medya üzerinden kolayca ulaşılıyor. Ben de kullanıyorum ama yine de hayranlarımın gözlerinin içine bakarak şarkı söylemek, o şarkının hissiyatını yaşamak daha güzel dedi.

'8.5 MİLYAR 'LİKE' BİLE GEÇİCİ ÖZGÜVEN YARATIR'
'8.5 MİLYAR 'LİKE' BİLE GEÇİCİ ÖZGÜVEN YARATIR'
'8.5 MİLYAR 'LİKE' BİLE GEÇİCİ ÖZGÜVEN YARATIR'
'8.5 MİLYAR 'LİKE' BİLE GEÇİCİ ÖZGÜVEN YARATIR'

Şakir Özdemir , Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '8.5 MİLYAR 'LİKE' BİLE GEÇİCİ ÖZGÜVEN YARATIR' - Son Dakika


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