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8. Konya Bilim Festivali yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika

8. Konya Bilim Festivali yoğun katılımla gerçekleşti

10.10.2021 16:23
8. Konya Bilim Festivali yoğun katılımla gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Konya Bilim Festivali tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Konya Bilim Festivali tamamlandı.

Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da ziyaret ettiği festival, Konya'dan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden on binlerce bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Bilim Merkezi'nde "Milli Teknoloji Hamlesi Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır?" temasıyla düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali'nin çok yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 4 gün süren festivalin son gününde de çocuklarla ve gençlerle bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, Altay'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Çok büyük bir coşku ve çok büyük bir enerji oluştu. Çocuklarımızın gözündeki ışık bizi gelecek yıl için çok daha heveslendirdi. İnşallah gelecek yıllarda çok daha büyüyerek Konya Bilim Festivali yoluna devam edecek. Bilim Festivali'ndeki amacımız çocuklarımızı Konya Bilim Merkezi ile tanıştırmak. Milli Savunma Sanayimizin önemli firmaları Bilim Festivali'mize katıldı. Milli Teknoloji Hamlemizin ürünlerini burada göstermiş olduk. Başta açılışımıza katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür ziyaretçilerimize ve çocuklarımıza. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel bilim festivallerini hep birlikte düzenleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun."

Yerli ve milli araçlar farkındalık oluşturdu

Festivale gelen ziyaretçilerin TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye'nin önemli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının yer aldığı festivalde, Milli Muharip Uçağı, yerli ve milli savaş helikopteri "Atak", İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB2, yerli genel maksat helikopteri "Gökbey", Uçan Araba Cezeri gibi araçları gezdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"75 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleştirilen Konya Bilim Festivali'nde, bilimsel etkinlikler, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler yer aldı. Doğa ve tarım, robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, uzay ve havacılık gibi alanlarda gerçekleşen atölyelerde katılımcılar bilimsel bir keşif sürecine aktif olarak dahil olma keyfini yaşadı. Ayrıca uçak modeli yapımı, 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi uygulamalar da festivalde bilim meraklılarıyla buluştu."

8. Konya Bilim Festivali yoğun katılımla gerçekleşti
8. Konya Bilim Festivali yoğun katılımla gerçekleşti
8. Konya Bilim Festivali yoğun katılımla gerçekleşti
8. Konya Bilim Festivali yoğun katılımla gerçekleşti
8. Konya Bilim Festivali yoğun katılımla gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Varank, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8. Konya Bilim Festivali yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika


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