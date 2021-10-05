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8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi - Son Dakika

8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi

05.10.2021 23:28

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" sona erdi.

BTSO'da gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bakanlık olarak manevi önderlerin gelecek nesiller tarafından da tanınması ve bu kutlu mirasın yaşatılması adına gösterilen çabanın bir parçası olmaktan daima büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Festivalin, yaşama ve insanlığa bakışıyla tüm dünyaya örnek olmuş değerleri sinema sanatının gücüyle kalıcı hale getirme çabasının, İslam medeniyetinin ve kadim Anadolu'nun maneviyatını gönendiren bir çaba olduğunu ifade eden Demircan, "Böylesi bir çabanın yareni olmuş, fikir ve gönül dünyalarını, değerlerimizi yüceltmeye vakfetmiş kıymetli genç kardeşlerime bizleri bu anlamlı etkinlikte bir araya getirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Festivale bambaşka bir çabayla anlam katan bir diğer değerin de büyük çağın hekimlerini konu alan senaryo yarışması olduğunu belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Fedakar sağlık çalışanlarımıza armağan edilen bu yarışma için kalemlerini aşk ile kağıtla buluşturan değerli kardeşlerimiz İbni Sina, El Zehravi, İbni Nefis, İbni Cessar, İbni Bacce ve El Biruni'nin ömürlerini bilime ve insanlığa adayan hikayelerini başarıyla yansıttılar. Kendilerine de bu ulvi çabalarından ötürü gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Asırlar sonra da anlatılacak bir hikayeye sahip olmak, yaşadığımız ömürde bence en kıymetli hediyedir. Nasıl ki bizler bugün burada tarihe ve gönüllere altın harflerle kazınmış birbirinden müstesna şahsiyetlerin hikayelerine mahzar oluyorsak, onlardan alacağımız feyz ve ilhamla bizler de dünyaya böylesine anlamlı hikayeler bırakmaya gayret gösterdiğimizde iyilik ebediyete kadar yaşayacaktır."

Demircan, festivale emek veren herkese teşekkür etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen 11 Eylül saldırıları sonrasında dünya genelinde Müslümanlara karşı ortaya çıkan negatif algı ve tutumların bütün dünyada hızla artarak devam ettiğini anlattı.

İslamofobik tutumlar ve politikaların, bugün batıdaki birçok ülkenin demokratik temellerine, toplumsal barışına ve farklı kültürlerin bir arada yaşamasına yönelik büyük bir tehlike haline geldiğini ifade eden Canbolat, "Batıdaki bu olumsuz algıyı, dünyaya insanlığı, merhameti, ilmi yayan medeniyetimizin parametrelerini ön plana çıkartarak ancak bertaraf edebiliriz. Film, müzik, tiyatro gibi evrensel dili olan sanatları bu noktada çok iyi değerlendirdiğimizde İslamofobinin önüne nispeten geçmemiz mümkün olacaktır." diye konuştu.

Festivalin hedefine bakıldığında, dünyada İslam'a mal olmuş değerleri genç ve profesyonel sinemacıların gündemine taşıyarak bu değerler üzerine etik, estetik ve teknik bütünlüğe sahip sinema filmlerinin üretilmesini sağlamak olduğunu gördüklerini belirten Canbolat, şöyle konuştu:

"Buradan hareketle festivalin çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade etmek isterim. Festivalde bu yıl 'Büyük Çağın Hekimleri' başlığı altında dünyaya mal olmuş 7 Müslüman ilim insanı konu edinerek tüm dünyaya Müslüman bilim insanlarının yaptığı hizmetlerin mesajı verilmiş olmaktadır. Özellikle festivalde emeği geçen organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü güzel bir incelik gösterip bu yılki festivali dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ithaf ettiler."

Programda konuşan İran'ın İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudifar, etkinlikten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, festivale katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ilk olarak İranlı yönetmen Mecit Mecidi'ye onur ödülü verildi.

Daha sonra senaryo kategorisinde "El Biruni" temalı ödül Hakan Ayvaz'a, "İbni Sina" temalı ödül Serhat Arslanoğlu'na, "Er Razi" temalı ödül Engin Deveci'ye, "İbni Nefis" temalı ödül Aykut Topçu'ya, "El Zehravi" temalı ödül Canan Dilek'e, "İbni Bacce" temalı ödül Oğuzhan Ünal'a, "İbni Cessar" temalı ödül Ozan Kanar'a verildi.

Gecede, en iyi film ödülü Eniz Manaz, en iyi ikinci film ödülü Ahmet Mücahit Aydoğan, en iyi üçüncü film ödülü Muhammet Furkan Daşbilek ve BTSO özel mansiyon ödülü ise Mustafa Aydın'ın oldu.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi
8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi
8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi
8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi
8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi

Film Festivali, Turizm, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali sona erdi - Son Dakika
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