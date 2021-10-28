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81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU - Son Dakika

81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU

28.10.2021 17:18

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından organize edilen '81 İl Şehri Nuh'ta buluşuyor' projesi kapsamında 81 ilden gelen sivil...

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından organize edilen '81 İl Şehri Nuh'ta buluşuyor' projesi kapsamında 81 ilden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar Şırnak'ta buluştu.

'81 İl Şehri Nuh'ta buluşuyor' projesi kapsamında 81 ilden sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar kente geldi. Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından organize edilen proje kapsamında, 3 gün sürecek programda kadınlar, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan'ın da katıldığı programla bir araya geldi.

'GÜZEL HİKAYELERİ ÇOĞALTMA GAYRETİNDEYİZ'

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, konuşmasında, Kadınlarımız, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi geleceğe emin adımlarla yürürken varlıklarını hissettirdikleri ölçüde ülkemiz, milletimiz ve devletimiz çok daha güçlü olacaktır. Emin adımlarla ileriye doğru yürüyeceğiz. Şırnak olarak ne durumdayız Burada büyük bir çoğunluk ilk defa buraya geldi ama Şırnak'ı çok duyduk. Buraya gelmeden önce hepimiz Cudi'yi, Gabar'ı ve Bestler Dereler'i duymuştuk. Buraların hepsi haberlere konu olmuştu. Kato'yu duymuştuk ama nasıl duymuştuk. Maalesef hüzünlü hikayelere konu olmuştu. Muhtemelen bir yakınınız asker, memur, öğretmen, polis ve jandarma olarak gelip buralarda görev yaptı ve bir kısmı da şehit oldu. Allah onlara rahmet eylesin. Bazıları gazi oldu. Şimdi verilen bütün bu mücadelelerin üstüne ve ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve bütün bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın destekleriyle güzel hikayeleri çoğaltma gayreti içerisindeyiz. Bu güzel hikayelerin son 2-3 yılda özellikle çukur-barikat eylemlerinin izlerini silmeye başlatıldığı 2016- 2018 yılından bu tarafa hem olumsuzluklar bir yandan bertaraf ediliyor. Şehrimiz alt ve üst yapılarında yeniden kalkınıyor. Bir yandan da sosyal ve spor faaliyetlerde öne çıkıyor. Üretim girişimleriyle daha ön plana çıkıyor. Yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de kadınlarımızın katkıları çok büyük. Kooperatifler kurulmaya başlandı ve şu an 3'e çıktı. 3 yıl önceye kadar hiç kadın kooperatifi yoktu. Şimdi 3 tane var. İnşallah sayısı artacak. 274 derneğimiz var, bunların bir kısmı kadın dernekleridir. 'Şırnak başaracağım diyor' sloganı da var. İnşallah Şırnak başara başara devam edecek diye konuştu.

'ÖN YARGILARI KIRILDI'

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan ise, Amacımız artık bu bölgede terörün temizlendiğini, barışın ve kardeşliğin hakim olduğunu, herkesin bu şehre rahatlıkla gelebileceğini göstermek. Şırnak'a ilk defa gelen kadınlarımız var ve birlikte gezdik, dolaştık. Burayı çok beğendiklerini söylediler. Ön yargıların kırıldığını ve hatta Şırnak'ta güzel şeyler yapacaklarını ifade ettiler dedi.

Bursa'dan programa katılan Sermin Cakalıoğlu, Şırnak'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Şırnak, hep terörle anılıyordu. Bugün burada o kadar güzel bir ev sahipliği yapılıyor ki ne kadar teşekkür etsek az. Şırnak'a artık biz ekibimizle geziler düzenleyeceğiz. Türkiye'nin her köşesi ayrı güzel. Yeter ki bunları değerlendirmeyi bilelim.

Yapılan konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi tarafından halk dansları gösterisi yapıldı. Ardından da Grup Tillo salonda bulunanlara konser verdi. Salon programından sonra Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 81 ilden 81 şehit adına 'Şehitlik Ormanı' kuruldu. Burada 81 ilden gelen kadınlar, kendi illerinin isimlerinin üzerinde fidanları dikerek şehitlik ormanını oluşturdu.

81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU
81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU

Şırnak Belediyesi, Şırnak Valiliği, 15 Temmuz, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 İLİN KADIN STK TEMSİLCİLERİ, ŞIRNAK'TA BULUŞTU - Son Dakika


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