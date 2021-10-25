Üye Girişi
8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni - Son Dakika

8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni

25.10.2021 18:19

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin büyümesinde ve gelişmesinde en büyük paya sahip olan alanlardan birisinin kara araçları olduğunu belirterek, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yanında ihracat kapasitesiyle de ülkemize önemli...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin büyümesinde ve gelişmesinde en büyük paya sahip olan alanlardan birisinin kara araçları olduğunu belirterek, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yanında ihracat kapasitesiyle de ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Şimdi değil, aslında epey uzun bir zamandır savunma sanayi ihracatımızda kara araçlarımız çok önemli bir rol alıyor." dedi.

Demir, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'de düzenlenen "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (Drops) Projesi" kapsamında düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, savunma sanayisine hizmet eden güzel bir tesiste bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin savunma sanayi açısından başarılı bir dönemde olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu durum, stratejik konumumuz, dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında da daha çok çalışmamız, çok mesafe kat etmemiz gerektiği aşikar. Burada da yine savunma sanayimize önemli katkıda bulunan şirketlerimizden birisinin bünyesinde bulunuyoruz. Savunma sanayimize bu katkıyı veren tüm çalışan arkadaşlarımıza Koluman ailesine teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. Şimdi bu ailenin üyesisiniz, çok sağ olun, var olun. Bugün gemilerimizden helikopterlerimize, uçaklarımızdan insansız hava araçlarımıza çeşitli silah sistemlerimize kadar bir dizi ürünü sahaya veriyoruz ama bu sahaya verilen ürünlerin altyapısını oluşturan, onları taşıyan, onlara bir anlamda stent oluşturan ve sahada var olmalarını sağlayan araçların yapıldığı mekandayız."

-"Savunma sanayi ihracatımızda kara araçlarımız çok önemli bir rol alıyor"

Demir, savunma sanayisinde kara araçlarının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayimizin büyümesinde ve gelişmesinde en büyük paya sahip olan alanlardan birisi kara araçlarımız. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yanında ihracat kapasitesiyle de ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Şimdi değil, aslında epey uzun bir zamandır savunma sanayi ihracatımızda kara araçlarımız çok önemli bir rol alıyor. Kirpi, Ejder Yalçın bunun gibi çeşitli konfigürasyondaki zırhlı araçlarımız, Kaplan, Pars gibi silah taşıyıcı araçlarımız, hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere üç ayrı kategoride şu anda geliştirdiğimiz ve bir kısmını sahaya verdiğimiz insansız kara araçlarımız, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap veren yüksek koruma ve hareket kabiliyeti olan bir dizi aracımız, güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmaktadır. Muharebe araçları yanında bugün yine örnekleri gördüğümüz Derman gibi araçlarımız da çeşitli destek unsurlarımızla etkili olmaktadırlar. Aynı zamanda bu araçlarımızın çeşitli roket ve atım sistemlerinin de taşıyıcıları olduğunu belirtmek isterim."

Demir, temel ilkelerinin harekat sahasındaki ihtiyaçların karşılamasında öncelikle yerli ve milli teknolojileri kullanmak olduğunu söyledi.

İmzalayacakları "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi" sözleşmesiyle güvenlik güçlerinin sahip olduğu kara araçları ailesine yakın zamanda yeni bir ferdin daha katılmış olacağını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 8x8 tekerlek konfigürasyonuna sahip, zırhlı muharebe destek araçları ihtiyaçları kapsamında önemli bir lojistik destek aracını da bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu süreçte bu projenin hayata geçirilmesi için destek veren başta Koluman şirketi ve bütün paydaşlar, Savunma Sanayi Başkanlığı personelimiz ve destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum ancak yolun daha başında olduğumuzu Koluman ve diğer kara aracı üreticilerinden çok daha önemli atılımlar beklediğimizi ve yerli konusunda da azami bir gayret ile motor dahil bir dizi sistemin artık yerli olarak devrede olması için elimizden gelen çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtiyorum."

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kentin her sektörde önemli bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık da şirketin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Demir ile Saltık, 65 aracı kapsayan proje kapsamında imzaları attı. İmza töreninden sonra Demir, "Derman" adlı 8x8 zırhlı lojistik destek aracının direksiyonuna geçti.

8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni
8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni
8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni
8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni
8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni

Savunma Sanayi, İsmail Demir, İhracat, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

18:56 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti 18:29 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor 18:16 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı 17:33 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma gerekçesini açıkladı: Evlilikte de yapabiliriz diye düşündük 17:26 Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma gerekçesini açıkladı: Evlilikte de yapabiliriz diye düşündük CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 17:04 CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Bağımsız devam ederim
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti 16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı 16:04 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı

Son Dakika Haberleri
18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:55 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu         
18:56
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye         
18:18
Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu         
18:13
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı         
17:09
Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı         
16:58
Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz         
16:29
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu         
15:59
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor         
15:51
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi         
15:44
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 19:09:15. #1.11#
SON DAKİKA: 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement