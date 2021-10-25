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9. Boğaziçi Film Festivali'nde "Okul Tıraşı" ekibi izleyiciyle buluştu - Son Dakika

9. Boğaziçi Film Festivali'nde "Okul Tıraşı" ekibi izleyiciyle buluştu

25.10.2021 08:40
9. Boğaziçi Film Festivali'nde

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Okul Tıraşı" filminin ekibi, 24 Ekim Pazar günü, Atlas 1948 Sineması'nda gösterim sonrasında gerçekleştirilen söyleşide izleyiciyle buluştu.

Söyleşiye filmin yönetmeni Ferit Karahan, ortak senaristi Gülistan Acet, yapımcısı Kanat Doğramacı, oyunculardan Cansu Fırıncı ve Melih Selçuk katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç gerçekleştirdi.

Yetmişin üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katılan Okul Tıraşı, Berlin Film Festivali'nin Panorama Bölümü'nde yarıştı ve FIPRESCI Ödülü kazandı. 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü, 36. Uluslararası Valencia Film Festivali Cinema Jove'da En İyi Film ve En İyi Seyirci Ödülü ve 37. Hayfa Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülüne layık görülen Okul Tıraşı, İstanbul seyircisiyle ilk kez 9. Boğaziçi Film Festivali aracılığıyla buluştu. Film, şehirden uzakta, yatılı bir okulda okuyan Yusuf'un, bir anda rahatsızlanan arkadaşı Memo'yu hastaneye götürme talebinin okul yönetimi tarafından zamanında kabul görmemesi ve yoğun kar yağışıyla yolların kapanmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediniyor.

İlk sözü alan Ferit Karahan, projenin ortaya çıkış süreci hakkında konuştu. Kendisinin de yatılı okulda okuduğundan bahseden yönetmen, filmin yazım sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek aldıklarını, daha sonra birkaç kez senaryoyu yeniden yazdıklarını ve son olarak bu versiyonunu ortaya çıkardıklarını söyledi. Karahan; "Bir gün mutfakta Gülistan'la otururken, baskıcı toplumlarda, bu bir okul, ev, iş yeri ve ülke olabilir, yalanın bir esneme ve direniş biçimi olmasını konuştuk. Daha sonra, kafamızda bazı hazır sahnelerimiz vardı, onları dönüştürdük. Olayın başladığı yer üzerinden bir tane polisiye yazmak istedik. Aslında biz filme polisiye diye bakıyoruz." dedi.

Filmin ortak senaristi Gülistan Acet, projeleri seçme konusunda izledikleri yola değindi. Aynı anda birçok projede beraber çalıştıklarını, bazılarının filme dönüştüğünü, birçoğunun ise taslak olarak rafa kalktığını söyledi. Okul Tıraşı senaryosunun da bu yoldan geçtiğini ve nihayete eren projelerden biri olduğunu söyledi.

Yapımcı Kanat Doğramacı ise, filmin senaryosunun, okuduğu en etkileyici senaryolardan biri olduğunu ve bu şekilde projeye dahil olduğunu belirtti.

Filmin Oscar adayı adayı olma süreciyle alakalı nasıl bir yol izleneceği sorusu üzerine Ferit Karahan, daha izlenebilir bir film olduğunu, polisiye unsurları içerdiğini ve önemli bir mesele olduğu için Oscar'da şansı olduğunu düşündüğünü söyledi. Yönetmen ayrıca, filmin dünyada görünür olduğunu, İran'dan, Rusya'ya, Amerika'dan, Berlin'e birçok festivalden ödülle döndüğünü söyledi. Yapımcı Doğramacı, böyle bir duruma hazır olduklarını ve seçildikleri takdirde, Oscar adaylığı için yoğun bir çalışma yapacaklarını ekledi.

Başrol oyuncularından Cansu Fırıncı, çocuklarla oynamanın nasıl bir his olduğunun sorulması üzerine; "Kafanızı çevirdiğiniz her yer çocuktu. Gerçek olarak da bir okulda çektik ve zaman zaman okulun kendi öğrencileri de oradaydı. Bir süre sonra zaten gerçekten öğretmen muamelesi görmeye başladık. Yani filmde oynamayan çocuklar da bir konu hakkında bir şey yapılması gerekiyorsa bize gelip öğretmenim şöyle bir dert var, bunu yapıp çözer misiniz diye bize gelmeye başladılar." dedi ve bu konuda eşsiz bir tecrübe edindiklerini belirtti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi'nin Kurumsal Ev Sahipliği'nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali, sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlamaya devam ediyor. Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler www.bogazicifilmfestivali.com internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Festivalde 25 Ekim Pazartesi

9. Boğaziçi Film Festivali'nin üçüncü gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin gösterimi yapılacak.

Atlas 1948 Sineması'nda 13.00 seansında Muhammet Çakıral'ın "Lacivert Gece", 16.00 seansında Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor", 18.30 seansında Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman" ve 21.00 seansındaki Emre Kayiş'in ''Anadolu Leoparı'' filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.

Sinemaseverler Kadıköy Sineması'nda ise 13.00 seansında Cristina Grosan'ın "Things Worth Weeping For", 16.00 seansında Han Shuai'nin "Summer Blur", 18.30 seansında Aydın Orak'ın "Time Of Impatience" ve 21.00 seansında Ahmet Toklu'nun "Pota" filmlerini izleyecekler.

Bosphorus Film Lab Talks kapsamında 25 Ekim Pazartesi günü "Kar ve Ayı" filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat'ın katılımıyla "İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek.Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda saat 15:30'da başlayacak olan etkinlikte yönetmen Selcen Ergun ile filmin yapımcısı Nefes Polat ilk filmin yapım sürecini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 9. Boğaziçi Film Festivali'nde 'Okul Tıraşı' ekibi izleyiciyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9. Boğaziçi Film Festivali'nde "Okul Tıraşı" ekibi izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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