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9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış ve kapanış filmleri açıklandı - Son Dakika

9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış ve kapanış filmleri açıklandı

12.10.2021 15:14
9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış ve kapanış filmleri açıklandı

Yerli ve yabancı filmlerin 7 gün boyunca seyirciyle buluşacağı, 9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış ve kapanış filmleri belli oldu.

Yerli ve yabancı filmlerin 7 gün boyunca seyirciyle buluşacağı, 9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış ve kapanış filmleri belli oldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığıyla Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı Danis Tanovic'in dünya prömiyerini 27. Saraybosna Film Festivali'nde yapan "Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmiyle yapılacak.

İlk uzun metraj filmi No Man's Land ile "En İyi Uluslararası Film" dalında hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in Saraybosna'da geçen son filmi, birbirlerinden çok farklı karakterlere sahip olmalarına rağmen dost ve komşu olan Saraybosna'nın en iyi iki köfte ustasının rekabetini anlatıyor.

Konusuyla dikkati çeken film, Türkiye prömiyerini festivalin açılış töreninin ardından yönetmen Danis Tanovic'in katılımıyla yapacak.

Kapanış filmi, Louis Wain'in hayat hikayesini anlatıyor

Başrolünde Benedict Cumberbatch ve Claire Foy'un rol aldığı 29 Ekim'de gösterilecek "The Electrical Life Of Louis Wain" ise festivalin kapanış filmi olacak.

Yönetmenliğini Will Sharpe'nin yaptığı film, eğlenceli tarzdaki resimleriyle toplumdaki kedi algısına tümüyle farklı bir bakış açısı getiren İngiliz sanatçı Louis Wain'in sıra dışı hayat hikayesini konu alıyor.

Seyirciyi 1800'li yılların sonundan 1930'lara doğru zaman yolculuğuna çıkartan film, dünya prömiyerini 48. Telluride Film Festivali'nde yaptı. Toronto Film Festivali'nde de gösterilen film, Louis Wain'in dünyanın "elektrik yüklü" gizemlerini çözmekle meşgul olurken bir yandan da kendi hayatını ve eşi Emily Richardson'la yaşadığı büyük aşkı anlatıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış ve kapanış filmleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9. Boğaziçi Film Festivali'nin açılış ve kapanış filmleri açıklandı - Son Dakika
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