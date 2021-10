9. Boğaziçi Film Festivali yarın başlıyor - Son Dakika

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca gerçekleştirilen 9. Boğaziçi Film Festivali, takipçilerini 23-30 Ekim'de sinema salonlarında ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenecek festival, sinema profesyonellerini de İstanbul'da misafir edecek.

Festivalin ilk gününde Ulusal Uzun Metraj Film yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerin gösterimi yapılacak.

Açılış filmi olarak 27. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren "Komşuluk Halleri/ Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmi gösterilecek.

Atlas 1948 Sinemasında Aydın Orak'ın "Sabırsızlık Zamanı" filminin gösterimi ekip katılımıyla gerçekleştirilecek. Kadıköy Sinemasında ise Isabel Lamberti'nin "Last Days of Spring", Susana Nobre'nin "Jack's Ride" ve Juja Dobrachkous'un "Bebia, My Only Desire" filmleri seyirciyle buluşacak.

Festivalin ikinci gününde Atlas 1948 Sinemasında Ahmet Toklu'nun "Pota", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmleri gösterilecek.

Kadıköy Sinemasında ise Wei Shujun'un "Ripples of Life", Chema Garcia Ibarra'nın "The Sacred Spirit", Han Shuai'nin "Summer Blur" ve Kiro Russo'nun "The Great Movement" filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Danis Tanovic ve Carlos Reygadas İstanbul'a geliyor

Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin bu yılki onur konukları Bosnalı yönetmen Danis Tanovic ve Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas olacak.

Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic 24 Ekim'de masterclass etkinliğiyle sinemaseverlerle buluşacak. Carlos Reygadas ise 29 Ekim'de düzenlenecek masterclass ile sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin kapanışı ise 29 Ekim'de başrollerinde Benedict Cumberbatch ve Claire Foy'un yer aldığı, yönetmenliğini Will Sharpe'nin yaptığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası/ The Electrical Life Of Louis Wain" filmiyle yapılacak.

Bosphorus Film Lab etkinlikleriyle heyecan uyandırıyor

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, etkinlikleriyle endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla buluşturacak.

Yerli ve yabancı konukların 24-29 Ekim arasında İstanbul'da bir araya geleceği etkinliklerde sektöre dair önemli konular ele alınacak.

Bosphorus Film Lab Talks kapsamında 25 Ekim'de "Kar ve Ayı" filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat'ın katılımıyla "İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek.

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise 26 Ekim'de başlayacak olan "Türkiye'de Minority Co-Production" başlıklı konuşma olacak.

Akademi Beyoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek etkinlikte TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Eurimages Türkiye Temsilcisi Ece Tarlan ile yapımcılar Enes Erbay ve Zeynep Koray, Türkiye'nin küçük ortak olarak dahil olduğu projeler için alınabilecek film yapım fonları hakkında konuşacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 film yarışacak

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor", Muhammet Çakıral'ın "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı", Ahmet Toklu'nun "Pota" ve Aydın Orak'ın "Sabırsızlık Zamanı" filmleri yarışacak.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmleri arasında; Juja Dobrachkous'un "Bebia, My Only Desire", Susana Nobre'nin "Jack's Ride", Isabel Lamberti'nin "Last Days of Spring", Wei Shujun'un "Ripples of Life", Han Shuai'nin "Summer Blur", Kiro Russo'nun "The Great Movement", Ahmet Toklu'nun "Pota", Chema Garcia Ibarra'nın "The Sacred Spirit", Cristina Grosan'n "Things Worth Weeping For" ve Hajni Kis'in "Wild Roots" filmleri yer alıyor.

Ulusal Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında; Arda Ekşigil'in "Akıntı", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti", Recep Bozgöz'ün "Benden Korkmana Gerek Yok", Belkıs Bayrak'ın "Cemile", Ramin Matin'in "Disonans", Abdullah Şahin'in "Hemnefes", Elif Eda Karagöz'ün "Jülide", Merve Bozcu'nun "Plastik Rüya", Adar Baran Değer'in "Soğuk", Emir Külal Haznevi'nin "Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı", Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında; Mehdi Fikri'nin "4AM", Samir Karahoda'nın "Displaced", Luo Runxiao'nın "Hair Tie, Egg and Homework Books", Yuan Yuan'ın "Heading South", Pom Bumsermvicha'nın "Lemongrassgirl", Leonardo Martinelli'nin "Neon Phantom", Linhan Zhang'in "The Last Ferry From Grass Island", Teymur Hajiyev'in "Towards Evening", Rakan Mayasi'nin "Trumpets In The Sky" ve Andreea Cristina Bortun'ın "When Night Meets Dawn" filmleri bulunuyor.

Ulusal Kısa Belgesel Yarışması'nda Enis Manaz'ın "Abella'nın Yolculuğu", Seyithan Kartal'ın "Çamur", Mehmet Emre Gül'ün "Geride Kalan", Mehmet Köprü'nün "Goca Yörüğün Tohumları", Yunus Tuncer ile Nesli Özalp Tuncer'in "Hıdırellez: Mahalleye Bahar Geldi", Nuray Kayacan Sünbül'ün "İçtima", Zuhal Kaya'nın "Kişi ve Mekan", Mehmet Akif Güler'in "Son Fotoğraf", Uluslararası Kısa Belgesel Yarışma filmleri arasında; Ben Donateo'nın "Burnt. Land of Fire", Anna Artemyeva'nın "Don't Hesitate to Come For a Visit, Mom", José Magro'nun "My Dream", Dorota Migas-Mazur'un "Raisa", Luigjina Shkupa'nın "Sigurimi", Maria Semenova'nın "The City Of Sun", Fariz Ahmedov'ın "The Last One", Gaile Garnelyte'nin "The Robot and The Butterfly", Katarzyna Warzecha'nın "We Have One Heart" ve Katarina Jazbec'in "You Can't Automate Me" filmleri yarışacak.