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9. Uluslararası Türkoloji Kongresi başladı - Son Dakika

9. Uluslararası Türkoloji Kongresi başladı

20.10.2021 13:51
9. Uluslararası Türkoloji Kongresi başladı

NUR Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, "Türkistan'ı Türkoloji'nin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

NUR Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, " Türkistan'ı Türkoloji'nin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Şimşek, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde faaliyet gösteren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde bu kez 9'uncusu düzenlenen "Uluslararası Türkoloji Kongresi"nin açılış töreninde konuştu.

Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'ı aydınlatan bir ışık görevini üstlendiğini söyledi.

Türkistan'ın canlı bir Türkoloji laboratuvarı olduğuna işaret eden Şimşek, "Bu laboratuvarın iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu sebeple Türkistan'ı Türkoloji'nin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için elimizi değil bedenimizi de taşın altına koymaya hazır olduğumuzu söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Şimşek, bu hedefe ulaşmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirterek, "Türkoloji, sadece kelimelerin etimolojisiyle ilgilenen bir bilim dalı değildir. Sırf bu sebeple bu sefer 9. Türkoloji Kongremizde astronomiden arkeolojiye, tarihten edebiyata, dilden halk bilimler, sanat tarihine kadar Türkoloji'yi bir şemsiye olarak değerlendireceğiz." diye konuştu.

Türkoloji'nin 200 yıllık tarihi geçmişi bulunan, kökeni ise çok eskilere dayanan bir bilim dalı olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkoloji, ihmal edilmiş bir bilim dalıydı. Kazakistan tarafından bakarsak Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bu alandaki araştırmacıların desteklenmesi ve Kazak tarihi ile edebiyatının kadim oluşunun ispatı niteliğinde özellikle ilgilenmiş ve bu çalışmalar meyvesini vermeye başlamıştır. Kazakistan ve Türkiye'nin dostluğunun simgesi olan üniversitemizin düzenlediği bu kongrenin söz konusu alandaki yeni çalışmaların başlangıcına vesile olacağını düşünüyorum."

Kongrenin açılış töreninde, Şimşek'in yanı sıra AYÜ Rektörü Janar Temirbekova, Rektör Vekili Cengiz Tomar, AYÜ Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Bayram, Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlyas Topsakal da kısa birer konuşma yaptı.

"Türk Kültür ve Medeniyetinin Sürekliliği" başlığıyla gerçekleşen ve iki gün sürecek 9. Uluslararası Türkoloji Kongresi'ne 7 ülkeden 120'yi aşkın bilim insanı bildiri sunacak.

Muhittin Şimşek, Ahmet Yesevi, Kazakistan, Türkistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9. Uluslararası Türkoloji Kongresi başladı - Son Dakika


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