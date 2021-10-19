90 firari hükümlünün yakalanması için şafak operasyonu yapıldı (2) - Son Dakika

Operasyon kapsamında şu ana kadar firari hükümlülerden 21'i yakalandı.

Bu kapsamda çok sayıda polisle, firari hükümlülerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "yankesicilik" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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