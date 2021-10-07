96 yaşındaki annesini başına taşla vurarak öldüren oğlu tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, annesi 96 yaşındaki Fatma Saman'ı başına taşla vurarak öldüren Mehmet Saman (74), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Osman Aksünger Mahallesi 5738 Sokak'ta iki katlı evin alt katında meydana geldi. Emekli Mehmet Saman, iddiaya göre evin dışında oturan annesi Fatma Saman'a içeri girmesini söyledi. Anne saman içeriye girmek istemediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Saman, evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına birkaç kez vurdu. Fatma Saman kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Saman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Gözaltına alınan Mehmet Saman'ın, polise verdiği ifasinde evin dışında oturan annesi ile içeriye girmesi konusunda tartıştıklarını ancak olayı tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Saman, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.