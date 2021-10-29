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98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri' - Son Dakika

98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri'

29.10.2021 09:29
98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri'

Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü Bağcılar'da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü Bağcılar'da coşkuyla kutlandı. 25'inci Gençlik Şöleni'nin düzenlendiği programda, bu yıla şarkılarıyla damga vuran Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş da, 'Cumhuriyet Konseri' verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra Cumhuriyet coşkusunu yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş katıldı.

İki coşkunun bir arada yaşandığı etkinlik serisinde, '25. Gençlik Şöleni' düzenlendi. Şölende, 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ilçede öğrenim gören tüm okul birincileri, YKS ve LGS'de Türkiye ve Bağcılar derecesi yapan 1'inci, 2'nci ve 3'üncüler ile çeşitli spor dallarında İstanbul, Bölge, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren gençler ödüllendirildi.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen gecede ayrıca, Sevmedim Deme, Leyla Mecnun ve Nabız gibi popüler şarkılarla adlarından söz ettiren Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş, 'Cumhuriyet Konseri' verdi.

Konsere katılan binlerce genç, sanatçılarla coşku dolu dakikalar yaşadı.

CUMHURİYETİMİZİN 98'İNCİ YILI KUTLU OLSUN

Ödül töreni öncesi açılış konuşması yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu yıl 2 heyecanı birden yaşadıklarına vurgu yaptı.

25'inci Gençlik Şöleni'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla beraber yapılmasının daha da anlamlı olduğunu ifade eden Çağırıcı, " Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 98'inci yılı kutlu olsun" dedi.

"GENÇLERİMİZ YANILTMIYOR"

Konuşmasında gençleri ihmal etmemeye özen gösterdiklerine vurgu yapan Çağırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyetin ilanı ve tam bağımsız Türkiye'nin kuruluşu sonrasında 'Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor, bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak' demişti. Gençlerimiz onu hiç yanıltmadı. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Ben sizlerden ümitliyim ve sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem ihya edeceksiniz' diyordu. Liderimizi de yanıltmadınız. Bağcıları inşa ederken, ihya ederken özellikle siz gençleri ihmal etmemeye özen gösteriyoruz."

Çağırıcı, sorumluluk bilinci içerisinde en büyük yatırımı Bağcılar'da eğitime ayırmaya devam ettiklerine dikkat çekti.


98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri'
98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri'
98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri'
98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri'

Lokman Çağırıcı, Cumhuriyet, Bağcılar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 98'inci yıla özel 'Cumhuriyet Konseri' - Son Dakika


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