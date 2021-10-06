AA Genel Müdürü Karagöz'den Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğine ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Konferansı ve Genel Kurulu'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Karagöz, Büyükelçi Ceyhun'la makamında görüştü.

Karagöz, ikili görüşmede AA'nın çalışmaları ve küresel vizyonu hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Ceyhun da Türkiye'nin en eski elçilik binalarından biri olan Viyana Büyükelçilik binasını Karagöz'e gezdirdi.

Karagöz ve Ceyhun, özellikle Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 1975'te şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil'in saldırıya uğradığı makam odasında Viyana'da şehit edilen Türk diplomatları andı.

Daha sonra Viyana Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret eden Karagöz, burada Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz'la görüştü. Yorulmaz, YEE'nin çalışmaları hakkında Karagöz'e bilgi verdi.

Karagöz, yarın Avusturya Haber Ajansının (APA) ev sahipliğinde düzenlenecek EANA Konferansı'na katılacak. ???????