AA'nın kurum içi "FPV drone" eğitimi başladı - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) drone teknolojisini en üst seviyede kullanmak amacıyla kendi personeline yönelik düzenlediği "FPV (First Person View) drone" pilotluğu eğitimi başladı.

AA Haber Akademisi koordinasyonunda, MES Havacılık eğitmenleri Gürhan Ünses ve Emin Özüak tarafından Etimesgut ilçesinin Yapracık mevkisinde kurum personeline eğitimler veriliyor.

Teorik eğitimin yanı sıra ileri sürüşle ilgili konusunda uzman eğitmenler de teknik konularda bilgilendirme yapıyor.

Hareket kabiliyeti ve el koordinasyonu yönünden kullanımı daha zor olan FPV'ler, özellikle görüntülere aksiyon ve heyecan katmak için kullanılıyor.

AA personeli, 3 günlük eğitimin ardından uzun süreli simülasyon programına tabi tutulacak.

Programı başarıyla tamamlayan personele Haber Akademisi tarafından başarı belgesi verilecek ve bu kişiler aktif pilot olmaya hak kazanacak.

FPV drone ile çekilen farklı konulardaki görüntüler de yurt içindeki ve yurt dışındaki AA abonelerine servis edilecek.