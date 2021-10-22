AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.
Ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında Velioğlu'ndan bilgi alan Sarıbıyık, üniversite faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Velioğlu, Sarıbıyık'a AA'nın 2020 Yıllığı kitabını takdim etti.
Kaynak: AA
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