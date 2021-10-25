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AA, TRT ve YTB'nin iş birliğinde "Orta Doğu Medya Temsilcileri Eğitim Programı" başladı - Son Dakika

AA, TRT ve YTB'nin iş birliğinde "Orta Doğu Medya Temsilcileri Eğitim Programı" başladı

25.10.2021 17:47
AA, TRT ve YTB'nin iş birliğinde

Anadolu Ajansı (AA), TRT ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde çevrimiçi düzenlenen "Orta Doğu Medya Temsilcileri Eğitim Programı (ORMED)" başladı.

Anadolu Ajansı (AA), TRT ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde çevrimiçi düzenlenen "Orta Doğu Medya Temsilcileri Eğitim Programı (ORMED)" başladı.

AA Haber Akademisinden yapılan açıklamaya göre, videokonferans yöntemiyle 25-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek eğitimlerin açılışında AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, TRT Kurum Dışı Eğitimler Müdürü Zeynep Tekinler ve YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kazancı birer konuşma yaptı.

Bayraktar, eğitimlerin AA için önemine değinerek, "AA Haber Akademisi olarak polis akademisiyle iş birliği içinde savaş muhabirliği eğitimleri veriyoruz. Televizyon, gazeteciliği, ajans muhabirliği, fotoğraf gibi alanlarda Türkiye'nin en iyilerine sahibiz ve en iyi eğitmenlerle çalışıyoruz." dedi.

Eğitimin katılımcılar için iyi geçeceğini vurgulayan Bayraktar'ın ardından konuşan Kazancı, YTB hakkında bilgi vererek, "YTB öncelikle Türk diasporayla ilgilense de tarihi ve kültürel bağı olan topluluklar ve Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrencilerle de ilgileniyor. Bu gruplarla ilişkilerin derinleştirilmesi için geliştirilen projeleri desteklemek ve kültürel etkileşimi artırmak için programlar düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Kurumlar arasında da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan YTB için medya alanındaki iş birliklerinin de önemli olduğunu kaydeden Kazancı, "Medya bizi ayırabilir ya da birleştirebilir, düşman ya da dost haline getirebilir. Bu nedenle medya alanındaki insan kaynağı eğitimi daha da önemli hale geliyor." diye konuştu.

Program kapsamında mesleğin uzmanlarının eğitimler vereceğini kaydeden Kazancı, eğitimler sonucunda katılımcıların ülkeleri ile Türkiye arasında anlayış ve ilişkilerin derinleşmesini ümit ettiklerini vurguladı.

Tekinler de TRT'nin birçok ülkede gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla Türkiye'nin yayıncılık tecrübesini tüm dünyayla paylaştığını kaydetti.

Dijitalleşmenin yayıncılıkta artan etkisiyle bazı yeni teknolojilerin habercilikte kullanılmaya başlandığına dikkati çeken Tekinler, "Bugün uluslararası bazı gazeteler robotik teknolojileri habercilikte kullanmaya başladılar. Sosyal mecralarda habercilik yapmak, yeni medya gibi alanlarda kendini yetiştirmek yeni dönemin gereklilikleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

TRT ve AA'dan deneyimli gazeteciler eğitim verecek

ORMED eğitim programı kapsamında AA ve TRT'den deneyimli gazeteciler ile akademisyenler, Irak, Cezayir, Lübnan, Filistin, Suriye, Mısır, Fas ve Yemen'den katılan 26 gazeteciye kendi alanlarında eğitim verecek.

Programda dezenformasyonla mücadele, haberciler için sosyal medya takibi, fotoğrafçılık uygulamaları, temel fotoğraf düzenleme uygulamaları, temel video uygulamaları, haber yazma teknikleri, yeni medya ve sosyal medya uygulamaları ve ileri röportaj teknikleri gibi dersler işlenecek.

Eğitimler 30 Ekim'de sona erecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Orta Doğu, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA, TRT ve YTB'nin iş birliğinde 'Orta Doğu Medya Temsilcileri Eğitim Programı' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA, TRT ve YTB'nin iş birliğinde "Orta Doğu Medya Temsilcileri Eğitim Programı" başladı - Son Dakika
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