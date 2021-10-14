AB, Belarus'un komşusu üç ülkenin temsilcisini göçmenlerle ilgili çağırdı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Polonya, Litvanya ve Letonya büyükelçilerini Belarus sınırındaki düzensiz göçmenlerin akıbetini görüşmek için çağırdı.

Johansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Polonya, Litvanya ve Letonya'nın AB nezdindeki temsilcilerini Belarus sınırında mahsur kalanların akıbetiyle ilgili görüşmek için çağırdığını duyurdu.

"AB'nin Belarus ile olan sınırlarında, ormanlarda mahsur kalan çocuklar da dahil korkunç durumda olan insanlarla ilgili raporlar beni çok endişelendiriyor." ifadelerini kullanan Johansson, Komisyon ve AB Dış İlişkiler Servisi'nden söz konusu üç üye ülkenin büyükelçileri ile görüşmelerini istediğini bildirdi.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelenleri AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birlik'i bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.