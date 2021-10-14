AB, Daphne Caruana Galizia Gazetecilik Ödülü'nü "Pegasus" araştırmasını yürüten gruba verdi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Malta'da 2017'de öldürülen "Daphne Caruana Galizia" adına ilk kez verilen gazetecilik ödülüne, dijital casusluk yazılımı Pegasus araştırmasını yürüten grubu layık gördü.

Ödül töreni, Brüksel'de Avrupa Parlamentosunda (AP), Başkan David Sassoli'nin katılımıyla düzenlendi.

AB'den 200'den fazla gazetecinin başvurduğu ödülü, öldürülmüş, mahkum ya da tehdit edilmiş gazetecilerin çalışmalarını sürdüren ya da yayımlayan "Yasaklı Hikayeler (Forbidden Stories)" isimli gazeteciler birliği kazandı.

Paris merkezli Yasaklı Hikayeler'in, Uluslararası Af Örgütü ile koordine ettiği, 10 ülkedeki 17 medya kuruluşundan 80'den fazla muhabir, İsrail firması NSO Group'un dijital casusluk yazılımını gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve siyasi muhalifler üzerinde kullandığına dair kanıtları ortaya çıkartmıştı.

Avrupa Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail şirketi NSO Group'un müşterilerince gözetlenmek üzere seçilen 50 binden fazla telefon numarasının, benzeri görülmemiş şekilde sızdırılması, bu teknolojinin yıllardır sistematik olarak nasıl kötüye kullanıldığını gösteriyor." görüşü paylaşıldı.

Yolsuzluk üzerine araştırmalar yapan gazeteci Daphne Caruana Galizia, 2017'de aracına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla hayatını kaybetmişti.

AP, Galizia adına gazetecilik alanında 20 bin avro değerindeki ödülün verilmesini, Aralık 2019'da kararlaştırmıştı.