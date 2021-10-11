AB'den 8 kişiye daha Ukrayna yaptırımı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına zarar veren faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 8 kişiyi daha yaptırım listesine aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da ve Sivastopol'da Rus yasalarının uygulanmasından sorumlu bazı güvenlik görevlileri, hakimler ve savcılara kısıtlayıcı tedbirler uygulanacak.

Açıklamada, Rusya vatandaşı olan 8 kişinin Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakına karşı çıkanlara yönelik siyasi davalarda yanlı kararlar verdiği, bu kişilere baskı uyguladığı ve haklarında kovuşturma başlattığı belirtildi.

Son kararla AB'nin Ukrayna ile ilgili yaptırım uyguladığı kişi sayısı 185'e çıktı. Şu anda ayrıca 48 kuruluşa da yaptırım uygulanıyor. Yaptırımlar varlıkların dondurulmasını, AB'ye girişleri ve transit geçişleri kapsıyor.

AB, Kırım ve Sivastopol'un Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımıyor. AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına her fırsatta "sarsılmaz" desteğini ifade ediyor. Bu desteğin yarın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak AB-Ukrayna Zirvesi'nde de yinelenmesi bekleniyor.

AB'nin Ukrayna ile ilgili yaptırımları ilk olarak 17 Mart 2014'te başlatılmıştı.