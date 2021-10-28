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AB'den doğal gaz krizi yaşayan Moldova'ya destek - Son Dakika

AB'den doğal gaz krizi yaşayan Moldova'ya destek

28.10.2021 17:38
AB'den doğal gaz krizi yaşayan Moldova'ya destek

Avrupa Birliği (AB), Rus enerji şirketi Gazprom ile Moldova arasındaki doğal gaz anlaşmazlığı ve ortaya çıkan gaz krizinde Moldova'yı destekleyeceğini, Rusya'nın "doğal gazı siyasi silah olarak kullanmasına" karşı çıktıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Rus enerji şirketi Gazprom ile Moldova arasındaki doğal gaz anlaşmazlığı ve ortaya çıkan gaz krizinde Moldova'yı destekleyeceğini, Rusya'nın "doğal gazı siyasi silah olarak kullanmasına" karşı çıktıklarını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita, AB-Moldova Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Borrell, Moskova'nın Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz fiyatlarına siyasi baskı uyguladığını, enerjinin "siyasi silah" olarak kullanılmasına karşı direnci kuvvetlendirme konusunda Moldova ile AB'nin anlaştıklarını söyledi.

"Gaz satılan veya satın alınan bir emtiadır ve jeopolitik bir silah olarak kullanılamaz." diyen Borrell, AB'nin Moldova'ya siyasi desteğini göstermek için taraflar arasında enerji güvenliği hakkında yüksek düzeyli bir toplantı yapıldığını belirtti.

Borrell, "AB, bu krizden çıkış yolu bulmak için Moldova'yı desteklemeye hazırdır. Bu desteğin ilk örneği dün AB Komisyonu Başkanı'nın açıkladığı 60 milyon avro bütçeli programdır. Bu program Moldova'da krizden etkilenen en zor durumdaki kesimin kış öncesinde Moldova makamlarınca desteklenmesini sağlayacaktır." dedi.

Borrell, Moldova örneğinde gazın siyasi bir unsur olarak ortaya çıktığını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Gaz arzının silah olarak kullanılmasından bahsediyorum. Sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada fiyat artışları var. Bu genel anlamda gaz arzının silah olarak kullanılması anlamına gelmiyor. Ancak Moldova örneğinde silah olarak kullanılıyor. Burada siyasi sorunlarla bağlantılı çok keskin bir fiyat artışı var. Bu da bizim Moldova'ya desteğimizi gerektiriyor."

Moldova ile Gazprom arasındaki kriz

Moldova ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varılamamıştı.

Mevcut anlaşma bir ay uzatılmış, Moldova ekim ayında bin metreküp doğal gazı 790 dolardan almıştı. Eylül ayında ise 550 dolara aynı miktardaki gazın alımı gerçekleşmişti.

Moldova Parlamentosu, ülkede yaşanan doğal gaz açığı nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesini 22 Ekim'de onaylamıştı.

Kişinev yönetimi, Gazprom'un yanı sıra Romanya, Ukrayna ve diğer ülkelerle doğal gaz ithalatı konusunda müzakereler yürütüyor.

Avrupa Birliği, Doğalgaz, Gazprom, Moldova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den doğal gaz krizi yaşayan Moldova'ya destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'den doğal gaz krizi yaşayan Moldova'ya destek - Son Dakika
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