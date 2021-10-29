AB'den Kovid-19 salgınında büyük darbe alan Romanya'ya yardım - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dördüncü dalganın yaşandığı Romanya'ya tıbbi yardım gönderdi.

Aşılama oranı AB içinde en düşük ülkelerden Romanya'nın sağlık sisteminin son haftalarda artan vakalar nedeniyle ciddi darbe alması üzerine 9 AB ülkesi, Romanya'ya yardım teklif etti.

AB Komisyonu, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Romanya'ya Danimarka ve Polonya'dan tıbbi ekiplerin gittiğini duyurdu.

Hollanda, Sırbistan, Almanya, Slovakya ve Polonya'dan ülkeye bu hafta ayrıca çok sayıda oksijen makinesi, yaklaşık 20 bin doz monoklonal antikor, yüz binlerce antijen testi, çok sayıda respiratör ile tıbbi ekipman gönderildi.

Fransa ve Avusturya'nın da binlerce doz ilaç ile tıbbi malzemeyi Romanya'ya yolladığı, bazı Kovid-19 hastalarının da Romanya'daki hastanelerden tedavi için Macaristan, Polonya ve Avusturya'ya sevk edildiği açıklandı.

Son salgın dalgasında, Romanya'daki hastanelerde bulunan yoğun bakım ünitelerinin dolduğu bildirilmişti.

Nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da salgının başlangıcından bu yana 44 bin kişi hayatını kaybetti.

20 milyon nüfuslu ülkede 6 milyon kişinin aşılanması tamamlandı. Halkın ciddi kısmının aşılar hakkındaki komplo teorileri nedeniyle aşı olmaktan kaçındığı belirtiliyor.

Romanya'da artan Kovid-19 vakalarının ardından 25 Ekim'den itibaren 30 gün geçerli olmak üzere karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyurulmuştu.