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AB göç fonlarından yararlanmada "geri itmeler için mekanizma kurma şartı" talebi - Son Dakika

AB göç fonlarından yararlanmada "geri itmeler için mekanizma kurma şartı" talebi

20.10.2021 11:58
AB göç fonlarından yararlanmada

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük ikinci grup Sosyalistler ve Demokratlar, Avrupa Birliği'nin (AB) göç fonlarından yalnızca geri itmeleri araştırmak için bağımsız mekanizma kuran ülkelerin yararlandırılması talebinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük ikinci grup Sosyalistler ve Demokratlar, Avrupa Birliği'nin (AB) göç fonlarından yalnızca geri itmeleri araştırmak için bağımsız mekanizma kuran ülkelerin yararlandırılması talebinde bulundu.

İlerici Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı Grubu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben yazdıkları mektupta, son dönemde Avrupa medyasına yansıyan geri itmelere dair haberleri ve endişe verici durumu hatırlattı.

"Komisyon ve üye ülkelerden yasa dışı sınır dışı etmeye dayalı göç politikalarına ilişkin endişeleri ciddiye almalarını defalarca istedik." denilen mektupta, AB'nin yalnızca ulusal makamların geri bildirimlerine dayanmasının yeterli olmadığı vurgulandı.

Mektupta, mevcut bilgilerin ulusal yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini gösterdiğine işaret edilerek, yasa dışı sınır dışı etmelerin AB hukukuna aykırı olduğunun altı çizildi.

Bu nedenle Komisyon'dan yaklaşımını yeniden değerlendirmesi, Polonya, Yunanistan ve Hırvatistan örneğinde ihlal prosedürleri başlatması istenilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Komisyon'un yakın zamanda Yunanistan'dan 15,83 milyon avroluk ek göç finansmanı sağlamanın bir koşulu olarak, sınırındaki göçmenlerin geri itilmesini izlemek ve önlemek için bağımsız bir mekanizma kurmasını istediğini biliyoruz. Bu yaklaşımın, Komisyon geri itmelerin sona erdiğine dair yeterli kanıt elde edene ve sistemik geri itmelerde bulunan ülkelerin AB hukukuna tam olarak uymasını sağlayana kadar asgari olarak tüm göç ve sığınma fonlarına uygulanması gerektiğine inanıyoruz."

Mektupta, "duvar örmenin" çözüm olmadığına işaret edilerek, "Avrupalıları lekeleyen insanlık dışı geri itme politikası"na son vermek için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Geri itmeler

Başta Yunanistan olmak üzere bazı AB ülkelerinin sığınmacıları sınırlarından geri ittiklerine dair haberler, son dönemde birçok uluslararası basın kuruluşunda geniş şekilde yer aldı.

Son olarak Alman Spiegel dergisi, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin Monitor programı, Fransız gazetesi Liberation, Sırp gazetesi Novosti ve RTL Hırvatistan Lighthouse Report, SRF Rundscha ve ARD Viyana ofisi gibi basın kuruluşları, Hırvatistan ve Yunanistan'da 8 aydan fazla süren araştırmalarını yayımladı. Bu haberlerde, geri itmeler ve sığınmacılara uygulanan şiddet belgelendi.

Görüntüler ve ifadeler gibi kanıtlarla sunulan haberler üzerine AB Komisyonu, geçen hafta haberlerin "çok endişe verici" olduğunu belirtti.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ı yasa dışı geri itmelere dair haberleri araştırmaya çağırdı.

Johansson, temmuzda da Yunanistan'ın sığınmacıları denizden Türkiye'ye doğru yaşa dışı geri ittiğini kabul etmiş, bunun "temel Avrupa değerlerinin ihlali" olduğunu söylemişti. Johansson, ayrıca Yunan hükümetinin sınırlarına gelen göçmenleri yasa dışı şekilde sınır dışı etmeyi durdurması gerektiğini dile getirmişti.

Geri itmeleri Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları kuruluşu da gündeme getiriyor. Bu kuruluşların raporlarında, Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandığı yer alıyor.

Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler de dahil çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

Tüm kanıtlara, haberlere ve yetkili kuruluşların açıklamalarına rağmen geri itmelere ilişkin haberler gelmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Yunanistan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB göç fonlarından yararlanmada 'geri itmeler için mekanizma kurma şartı' talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB göç fonlarından yararlanmada "geri itmeler için mekanizma kurma şartı" talebi - Son Dakika
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