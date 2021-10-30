AB Havacılık Emniyeti Ajansı, İran hava sahasının güvenliği konusundaki uyarısını geri çekti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), İran hava sahasının güvenliği konusundaki uyarısını geri çektiğini duyurdu.

Almanya Köln merkezli EASA tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran hava sahasında 25 bin fit (7 bin 620 metre) altındaki uçuşların riskli olduğuna dair uyarının kaldırıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

İran, 3 Ocak 2020'de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havaalanının yakınında ABD'nin hava saldırısıyla öldürülmesine karşılık 8 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'taki Aynu'l-Esed Hava Üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

İran'ın saldırısı esnasında İran hava sahası sivil uçuşlara kapatılmamış ve bu esnada Tahran İmam Humeyni Havaalanından Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra İran hava savunma sistemi tarafından ateşlenen füzelerle düşürülmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından EASA, İran hava sahasındaki uçuşlardan kaçınılmasına dair bir bildiri yayımlamıştı. Bildiri 29 Ocak 2020'de revize edilerek İran hava sahasında 25 bin fit altındaki uçuşların güvenli olmadığı uyarısı yapılmıştı.