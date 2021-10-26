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AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda geri sayım - Son Dakika

AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda geri sayım

26.10.2021 13:47
AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda geri sayım

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'na başvurular için son bir haftaya girildi.

Kısa film yarışması için son başvuru tarihi 1 Kasım

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun her yıl düzenlediği "AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması" için geri sayım başladı. Jüri üyeleri arasında Prof. Alev İdrisoğlu, oyuncu Mert Fırat, eleştirmen Alin Taşçıyan, avukat Özlem Yılmaz ve televizyon sunucusu Selçuk Tepeli'nin yer aldığı kısa film yarışması, amatör ve profesyonel her kesimden sinemacıyı bekliyor. Tüm tekniklere açık olan yarışma için son başvuru tarihi 1 Kasım 2021.

Başvuruların online olarak yapılabildiği yarışmaya ister amatör ister profesyonel her seviyeden sinemacı katılabiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren başvuru kabul etmeye başlayan yarışma için son tarih 1 Kasım 2021, saat 18:00 olarak açıklandı. Tüm tür ve tekniklere açık olan kısa filmlerin süresinin, 3 ila 10 dakika arasında olması gerekiyor.

İnsan haklarına dikkat çekilecek

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tam 11 yıldır, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabulünün yıldönümünde, Türkiye'de AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması düzenliyor. Yarışma kapsamında amatör ve profesyonel sinemacılara, Evrensel Beyanname'de yer alan reddedilemez ve devredilemez insan haklarına dair söyleyeceklerini, sinema aracılığıyla ifade etme imkanı sunuluyor.

Ünlü jüri, eserleri bekliyor

Yarışmanın jüri üyeleri arasında; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Alev İdrisoğlu, İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özlem Yılmaz, UNDP İyi Niyet Elçisi ve Oyuncu Mert Fırat, Sinema Eleştirmeni Alin Taşçıyan ve FOX TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Selçuk Tepeli bulunuyor.

Yarışmada; başvuru yapan tüm filmlerin değerlendirileceği ön elemenin ardından, İnsan Hakları kategorisi için 10, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisi için 5 ve İklim Değişikliği için de 5 film, esas jüri tarafından değerlendirilmek üzere finale kalacak. Birincilik ödülünün DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo olduğu yarışmada, ikinci eser Sony FDR AX100 4K Ultra HD Pro Video Kamera, üçüncü eser ise GoPro - HERO9 Black 5K and 20 MP Aksiyon Kamerası ile ödüllendirilecek.

Özel ödül de olacak

AB Türkiye Delegasyonu, bu yıl, başvuru sahiplerini toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda düşünmeye teşvik etmenin yanı sıra iklim değişikliği ile insan hakları arasındaki ilişkiyi keşfetmeye de çağırıyor. Yarışmanın bu yılki içeriğinde, insan hakları perspektifinden toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim krizi konularında yapılan çalışmalar da özel ödülle ödüllendirilecek.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda geri sayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda geri sayım - Son Dakika
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