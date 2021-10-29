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AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi - Son Dakika

AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi

29.10.2021 11:30
AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineleyerek, Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm ve sürdürülebilir barışı desteklediğini teyit etti.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineleyerek, Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm ve sürdürülebilir barışı desteklediğini teyit etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "Yerleşimler, uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve iki devletli çözüme taraflar arasında adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin, yerleşimlerin genişletilmesine şiddetle karşı olduğu ve 1967 öncesi sınırlarda taraflarca kararlaştırılanlar dışında herhangi bir değişikliği tanımayacağı yinelendi.

"İsrail hükümetine, gerilimi düşürme ve sükuneti sağlama çabalarıyla tamamen çelişen bu adımları tersine çevirme, yerleşim inşaatlarını durdurma ve taraflar arasında anlamlı yeniden angajmanları ilerletmeye, güven artırıcı önlemleri ilerletmeye odaklanma çağrımızı yineliyoruz." denilen açıklamada, AB'nin İsrail ve Filistinliler arasında sürdürülebilir barışı desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

27 Ekim'de yeni konutlar inşa edilmesine onay verilmişti

İsrail yönetimi, 27 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay vermişti.

AB, aynı gün Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin Brüksel'deki temaslarını takiben Filistin'in devlet kurma çabalarını desteklediğini, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılığını teyit etmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi - Son Dakika
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