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AB, kimyasal silah kullanımına yönelik yaptırımları uzattı - Son Dakika

AB, kimyasal silah kullanımına yönelik yaptırımları uzattı

11.10.2021 14:04
AB, kimyasal silah kullanımına yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasına yönelik yaptırımlarını bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasına yönelik yaptırımlarını bir yıl daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar 16 Ekim 2022'ye kadar geçerli olacak ve gerekirse yine uzatılabilecek.

2018'de yürürlüğe sokulan mevcut yaptırım rejimi, kimyasal silahların geliştirilmesi ve kullanılmasından sorumlu kişi ve kuruluşlar ile bu tür süreçlere mali, teknik yardım ve malzeme sağlayanları kapsıyor.

AB'nin bu uygulamasıyla bugüne kadar Suriye rejiminden 5 kişi, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal'e yapılan kimyasal saldırı nedeniyle 4 kişi, Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinde rolü bulunduğu gerekçesiyle 6 kişi yaptırım listesine alınmıştı.

Ayrıca Suriye rejiminin bir araştırma merkeziyle Rusya'dan bir kimya ve teknoloji araştırma enstitüsü yaptırım listesine alındı. Yaptırımlar seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, kimyasal silah kullanımına yönelik yaptırımları uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, kimyasal silah kullanımına yönelik yaptırımları uzattı - Son Dakika
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