AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptıklarını bildirdi.

Von der Leyen, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık." ifadesini kullanan von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik kurtarma çabalarına ve Afganistan'daki duruma kadar birçok konuda durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.