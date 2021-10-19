Üye Girişi
AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: "Türkiye kilit ortak olmaya devam etmekte" - Son Dakika

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: "Türkiye kilit ortak olmaya devam etmekte"

19.10.2021 20:36
AB Komisyonu Üyesi Varhelyi:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, "Türkiye göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi ortak çıkar alanlarında kilit önemde ortak olmaya devam etmektedir.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, "Türkiye göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi ortak çıkar alanlarında kilit önemde ortak olmaya devam etmektedir." dedi.

Varhelyi, AB'nin genişleme paketinde yer alan ülkelerle ilgili AB Komisyonunca hazırlanan raporların açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenledi.

Oliver Varhelyi, "Türkiye göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi ortak çıkar alanlarında kilit ortak olmaya devam etmektedir." dedi.

Bu kapsamda iklim ve göç ile ilgili yüksek düzeyli diyaloglar yürütüldüğünü belirten Varhelyi, bunları yakında sağlık alanındaki yüksek düzeyli diyaloğun takip edeceğini aktardı.

Haziran 2019'da AB'nin müzakerelerin durma noktasına geldiğini belirterek yeni fasılların açılmayacağı ve kapanmayacağına yönelik açıklamasını hatırlatan Varhelyi, buna neden olan etkenlerin halen geçerli olduğunu, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel haklar gibi alanlarda gerileme olduğunu savundu.

Oliver Varhelyi, "Yine de Türkiye ile iş birliği ve diyalog 2021'de artmıştır." diye konuştu.

Varhelyi, ülke raporlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı sunumda da AB'nin Türkiye ile orantılı, kademeli ve geri çevrilebilir şekilde iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Varhelyi, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı gibi konularda AB'nin endişelerini gidermediğini ileri sürdü.

Göç konulu 18 Mart Mutabakatı'nın sonuç verdiğini belirten Varhelyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki göç konusunda kilit rol oynadığını, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu aktardı.

Varhelyi, özellikle Türkiye'nin doğu sınırlarındaki göç yönetimi ve sınır kontrolü için sistemler sağlayacaklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Oliver, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: 'Türkiye kilit ortak olmaya devam etmekte' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü 20:11 Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak 20:03 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak 66 yaşındaki yaşlı adam, durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti 18:53 66 yaşındaki yaşlı adam, durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak 18:20 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor 17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

Son Dakika Haberleri
18:53 Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi         
20:34
Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı         
20:06
Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti         
18:54
Palu ailesi davasında 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi Palu ailesi davasında 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi         
18:50
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi         
18:14
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi         
17:14
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak         
16:43
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 20:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: "Türkiye kilit ortak olmaya devam etmekte" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement