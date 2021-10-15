AB'nin Mozambik'teki askeri eğitim misyonu göreve başlıyor - Son Dakika

Avrupa Birliği'nin (AB) Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı için Mozambik'te kuracağı askeri eğitim misyonunun aralık ayı ortasında tam olarak operasyonel olması bekleniyor.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, iki yıl sürmesi planlanan AB Askeri Eğitim Misyonunun (EUTM MOZ) göreve başlamasına yönelik resmi kararın alındığı bildirildi.

Misyonun, Cabo Delgado bölgesindeki krize Mozambik silahlı kuvvetlerinin daha etkili karşılık vermesi için eğitim faaliyetleri yürüteceği belirtildi.

AB misyonunun Portekiz'in yürüttüğü eğitim projesinin devir teslimiyle Aralık 2021 ortasında tam olarak operasyonel olması bekleniyor.

Misyon kapsamında Mozambik'teki iki eğitim merkezinde 140 Avrupalı askeri personel görev yapacak. Merkezlerden birinde komandolara, diğerinde deniz piyadelerine eğitim verilecek. Misyonun maliyetinin iki yıl için 15 milyon avro olması bekleniyor. Misyon, üçüncü ülkelerin katılımına açık olacak.

Mozambik hükümetinin talebi üzerine AB'nin bu ülkede eğitim misyonu kurmasına yönelik Konsey kararı 12 Temmuz'da alınmıştı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.