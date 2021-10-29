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AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi - Son Dakika

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

29.10.2021 14:22
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 4 yeni ülke ekledi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 4 yeni ülke ekledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.

Son güncellemeyle AB ülkeleri Arjantin, Kolombiya, Namibya ve Peru'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.

Listede daha önce Avustralya, Kanada, Şili, Ürdün, Kuveyt, Yeni Zelanda, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna, Uruguay, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyordu.

Listede, AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırların açık tutulabileceği belirtiliyordu.

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.

Listede yer almayan ülkelere, AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.

AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi - Son Dakika


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