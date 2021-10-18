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AB, Suriyeli tarafların anayasa taslağı üzerinde çalışmaya başlama kararından memnun - Son Dakika

AB, Suriyeli tarafların anayasa taslağı üzerinde çalışmaya başlama kararından memnun

18.10.2021 22:23
AB, Suriyeli tarafların anayasa taslağı üzerinde çalışmaya başlama kararından memnun

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve Suriye muhalefeti heyetinin, İsviçre'nin Cenevre kentinde, ülkenin yeni anayasasının taslağı üzerinde çalışmaya başlama kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve Suriye muhalefeti heyetinin, İsviçre'nin Cenevre kentinde, ülkenin yeni anayasasının taslağı üzerinde çalışmaya başlama kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin, Suriye Anayasa Komitesi'nin, Cenevre'deki altıncı tur müzakerelerinin başlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Tarafların, anayasa taslağını hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir olmasının, "cesaret verici" olarak nitelendirildiği açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in, (siyasi çözümün yol haritası) BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının, tüm unsurlarında ilerleme kaydetme çabalarını tam olarak destekliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'deki çatışmaya yönelik herhangi bir sürdürülebilir çözümün bu karar doğrultusunda, gerçek bir siyasi geçiş gerektirdiği belirtilerek, AB'nin, alıkonulanlar dosyası konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini de vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "AB, Suriye'deki şiddet olaylarında son zamanlarda yaşanan artıştan endişe duymaktadır." görüşü paylaşıldı.

Anayasa Komitesi görüşmeleri

Suriyeli 50 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" olarak adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde, 5 tur görüşme gerçekleştirmişti.

Anayasa Komitesinin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5. tur görüşmelerinde taraflar ilk kez anayasanın içeriğine odaklanarak yazım aşamasına geçmeyi hedefliyordu. Ancak Esed rejimini temsil eden heyetin, uzlaşmaz tavırlarını sürdürmesi süreci tıkamıştı.

Suriye'deki durum

Suriye, son dönemde Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib ve çevresindeki sivil yerleşimlere saldırılarına sahne oluyor.

Terör örgütü YPG/ PKK da yuvalandığı noktalardan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile birlikte teröristlerden arındırdığı bölgelere sızma girişiminde bulunuyor. Terör örgütü, sivil yerleşimleri füzeler ve bomba yüklü araçlarla hedef alıyor.

Avrupa Birliği, Suriyeli, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Suriyeli tarafların anayasa taslağı üzerinde çalışmaya başlama kararından memnun - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, Suriyeli tarafların anayasa taslağı üzerinde çalışmaya başlama kararından memnun - Son Dakika
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